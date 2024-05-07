Евросоюз планирует ввести санкции против российских кораблей, которые помогают стране-агрессорке в продолжении преступной войны против Украины.

Что известно о санкциях ЕС против кораблей РФ

Отмечается, что в случае одобрения ограничений против 11 судов из России, им будет запрещено входить в порты ЕС даже на стоянку.

Ограничения также усложнят логистику использования этих судов.

В частности, европейским компаниям будет запрещено предоставлять этим кораблям услуги по техническому обслуживанию.

Среди судов, которые могут попасть под новые санкции ЕС из-за помощи России в войне против Украины, четыре бензовоза, два танкера для сырой нефти, два газохранилища, которые используются в будущем проекте "Новатека" по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка, а также грузовое судно.

Одним из них является танкер Andromeda Star, потерпевший крушение в Балтийском море и у которого было обнаружено недействительное европейское страхование.

Что известно о действиях ЕС по предотвращению обхода Россией потолка цен на продажу нефти

Эти меры являются частью усилий ЕС по противодействию обходу Россией установленного западными странами ограничения цены на продажу нефти.

Запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, услуги по снабжению судов, услуги по смене экипажа, услуги по погрузке и разгрузке грузов, услуги по установке кранцев и буксиры.

Европейским компаниям запретят проводить перевалку с судна на судно.

Эти российские корабли также будут испытывать трудности с покупкой топлива.

Однако при этом отмечается, что введенные ЕС ограничения не так жестки, как те, что были введены Минфином США в отношении нескольких таких же судов.

В рамках того же пакета санкций, который станет 14-м, Еврокомиссия также предложила включить несколько проектов СПГ и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Экспортеров из ЕС обяжут усилить комплексную проверку своей торговой практики, и им могут угрожать меры, если они не смогут воспрепятствовать обходу важных товаров из-за отсутствия проверок.