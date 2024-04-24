Доходы России от продажи нефти и газа удвоятся, несмотря на санкции — Reuters
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Экономика
Дата публикации

Доходы России от продажи нефти и газа удвоятся, несмотря на санкции — Reuters

нефть
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Источник:  Reuters

Прогнозируется, что апрельский скачок доходов от нефти в России превысит 30%. При этом поступления от продажи нефти и газа имеют решающее значение для финансирования войны против Украины.

Почему доходы России от продажи нефти и газа удвоятся

Расчеты показывают, что благодаря росту цен прогнозируемые апрельские доходы России от нефти и газа будут составлять — 1,292 триллиона рублей, что составляет около 14 миллиардов долларов.

В целом правительство России заложило на 2024 год в бюджет федеральные доходы от продажи нефти и газа в размере 11,5 триллиона рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году. Таким образом, это может значительно компенсировать прошлогодний спад из-за снижения цен на нефть и пострадавшего от санкций экспорта газа.

Более того, восстановление доходов России от энергетики способствовало тому, что дефицит бюджета страны за последние три месяца сократился до 607 миллиардов рублей или 0,3% ВВП.

Как России удается обходить санкции

Санкции, введенные странами Запада, повлекли за собой то, что в 2023 году половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов попала в Китай, тогда как доля Индии выросла до 40%. Вместе с этим России удается обходить ценовой потолок в 60 долларов и, соответственно, продавать нефть дороже с помощью теневого флота.

Война против Украины побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение доходов России от нефти и газа, составляющих около трети федерального бюджета страны.

Эти меры включают ограничения на закупку российской нефти, финансовые операции, а также ограничение цены в 60 долларов за баррель.

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