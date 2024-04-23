Торгуют с Россией. ЕС готовит санкции против компаний-нарушительниц

Европейский союз готовит новые санкции против компаний из Турции, Китая, ОАЭ и Гонконга за поставку продукции в Россию.

Санкции ЕС против нарушителей санкций: кого коснется

Компании, базирующиеся в России, а также Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, импортировали европейские товары на миллионы евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Впоследствии эти компании использовались российскими военными, невзирая на торговые ограничения со стороны Евросоюза. Также ЕС также рассматривает возможность введения санкций против небольшого количества китайских и гонконгских компаний, которые, вероятно, предоставили России спутниковые изображения и другие технологии.

В документе говорится, что некоторые компании, подлежащие проверке на предмет потенциальных санкций, базируются вне России, но имеют связи с российскими и белорусскими частными лицами и фирмами. Ожидается, что государства ЕС начнут обсуждение нового пакета санкций на этой неделе.

Россияне в обход санкций использовали технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны европейского производства, а также компоненты, используемые в военной компьютерной технике.

14-й пакет санкций ЕС против России: что известно

Евросоюз начал работу над 14-м пакетом санкций против России, который призван снизить возможности РФ обходить уже введенные санкции.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в Европейском парламенте.

Вероятно, он будет включать в себя большой перечень ограничительных мер с сильным акцентом на предотвращение обхода [уже введенных санкций] — например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушить лимит цен на экспорт нефти. Поделиться

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия изучает также пути противодействия обходу санкций через иностранные дочерние предприятия западных компаний.

Мы продолжим давить на Россию и тех, кто ее поддерживает на поле боя, где бы они ни были. Мы будем продолжать преследовать приближенных к Путину. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обойти санкции или пополнить ее военный арсенал.