В ЕС утвердили минимальное наказание за обход санкций против России

До сих пор некоторые страны-члены ЕС наказывали своих граждан за обход санкций. Теперь так должны поступать все.

В ЕС за нарушение антироссийских санкций теперь можно получить тюремный срок

Совет Европейского союза утвердил закон, вводящий правила наказания за нарушение или обход санкций ЕС в национальных юрисдикциях государств-членов.

Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Этот закон не документ прямого действия. Он устанавливает для национального законодательства стран-членов минимальную планку данного вида правонарушений. Но по желанию страны могут прописать у себя и более жесткие наказания.

Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например помощь в обходе запрета на въезд, торговля товарами под санкциями или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Пособничество и подстрекательство к этим правонарушениям также могут быть наказаны. Поделиться

Отмечается, что строгость наказания должна быть адекватна конкретному типу правонарушения, но сознательное нарушение санкционного запрета должно предусматривать в качестве наказания лишение свободы по крайней мере в один год, а в отдельных случаях по крайней мере в пять лет. Для менее серьезных нарушений санкционного режима предлагается ввести систему штрафов.

Юридические лица (т.е. компании) также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение было совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях наказание может предусматривать лишение прав на предпринимательскую деятельность и аннулирование разрешений и полномочий на осуществление хозяйственной деятельности.

Как РФ закупает оружие, несмотря на санкции

Российский контрабандист в Китае Андрей Зверев получил запрос от концерна "Калашников" на электрозапчасти для беспилотников. Издание отмечает, что контрабандист передал заказы в конце 2022 года дистрибьютору электроники в Гонконге. Однако США пытались прервать такие сделки, и даже китайские банки, опасавшиеся санкций, блокировали платежи из России.

Решение: Зверев использовал криптовалюту tether, чтобы перевести миллионы долларов средств от "Калашникова" его поставщику, отмечает издание. Поделиться

При этом, описывая транзакцию через несколько месяцев в сообщениях группе россиян, Зверев предложил такую же услугу, отмечая, что может доставить "все необходимое для уничтожения друг друга". Оплата, отметил он, "в идеале криптовалютой, конечно".