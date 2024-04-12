В ЕС утвердили минимальное наказание за обход санкций против России

До сих пор некоторые страны-члены ЕС наказывали своих граждан за обход санкций. Теперь так должны поступать все.
В ЕС за нарушение антироссийских санкций теперь можно получить тюремный срок
Совет Европейского союза утвердил закон, вводящий правила наказания за нарушение или обход санкций ЕС в национальных юрисдикциях государств-членов.
Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.
Этот закон не документ прямого действия. Он устанавливает для национального законодательства стран-членов минимальную планку данного вида правонарушений. Но по желанию страны могут прописать у себя и более жесткие наказания.
Отмечается, что строгость наказания должна быть адекватна конкретному типу правонарушения, но сознательное нарушение санкционного запрета должно предусматривать в качестве наказания лишение свободы по крайней мере в один год, а в отдельных случаях по крайней мере в пять лет. Для менее серьезных нарушений санкционного режима предлагается ввести систему штрафов.
Юридические лица (т.е. компании) также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение было совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях наказание может предусматривать лишение прав на предпринимательскую деятельность и аннулирование разрешений и полномочий на осуществление хозяйственной деятельности.
Как РФ закупает оружие, несмотря на санкции
Российский контрабандист в Китае Андрей Зверев получил запрос от концерна "Калашников" на электрозапчасти для беспилотников. Издание отмечает, что контрабандист передал заказы в конце 2022 года дистрибьютору электроники в Гонконге. Однако США пытались прервать такие сделки, и даже китайские банки, опасавшиеся санкций, блокировали платежи из России.
При этом, описывая транзакцию через несколько месяцев в сообщениях группе россиян, Зверев предложил такую же услугу, отмечая, что может доставить "все необходимое для уничтожения друг друга". Оплата, отметил он, "в идеале криптовалютой, конечно".
Tether стал одним из стандартных методов оплаты на черном рынке в мире. Цифровая валюта утверждает, что она обеспечена друг другу долларом США. Но в отличие от эмитированных правительством долларов в банковской системе, у органов власти есть ограниченные возможности отслеживать их использование во всем мире, пишет WSJ.
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