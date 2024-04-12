У ЄС затвердили мінімальне покарання за обхід санкцій проти Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

У ЄС затвердили мінімальне покарання за обхід санкцій проти Росії

Council of the European Union
ЄС

Досі лише деякі країни-члени ЄС карали своїх громадян за обхід санкцій. Тепер так мусять чинити всі.

У ЄС за порушення антиросійських санкцій тепер можна отримати тюремний термін

Рада Європейського союзу затвердила закон, який запроваджує правила покарання за порушення або обхід санкцій ЄС у національних юрисдикціях держав-членів.

Про це повідомляє прес-служба Євроради.

Цей закон не є документом прямої дії. Він встановлює для національного законодавства країн-членів мінімальну планку за даний вид правопорушень. Але за бажання країни можуть прописати у себе і більш жорсткі покарання.

Певні дії тепер будуть вважатися кримінальними злочинами в усіх державах-членах, наприклад, допомога в обході заборони на в’їзд, торгівля товарами під санкціями або здійснення забороненої фінансової діяльності. Пособництво та підбурювання до цих правопорушень також можуть бути покарані.

Зазначається, що суворість покарання має бути адекватною до конкретного типу правопорушення, але свідоме порушення санкційної заборони має передбачати в якості покарання позбавлення волі принаймні в один рік, а в окремих випадках принаймні у п’ять років. Для менш серйозних порушень санкційного режиму пропонується запровадити систему штрафів.

Юридичні особи (тобто компанії) також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо правопорушення було вчинено особою, яка займає керівну посаду в організації. У таких випадках покарання можуть передбачати позбавлення прав на підприємницьку діяльність і анулювання дозволів і повноважень на здійснення господарської діяльності.

Як РФ закуповує зброю попри санкції

Російський контрабандист у Китаї Андрій Звєрєв отримав запит від концерну "Калашников" на електрозапчастини для безпілотників. Видання зазначає, що контрабандист передав замовлення наприкінці 2022 року дистриб’ютору електроніки в Гонконгу. Однак США намагалися перервати такі угоди, і навіть китайські банки, які остерігалися санкцій, блокували платежі з Росії.

Рішення: Звєрєв використовував криптовалюту tether, щоб переказати мільйони доларів коштів від "Калашникова" його постачальнику, — зазначає видання.

При цьому, описуючи транзакцію через кілька місяців у повідомленнях групі росіян, Звєрєв запропонував таку ж послугу, зазначаючи, що може доставити "все необхідне для винищення один одного". Оплата, зазначив він, "в ідеалі криптовалютою, звичайно".

Tether став одним із стандартних методів оплати на чорному ринку в світі. Цифрова валюта стверджує, що вона забезпечена один до одного доларом США. Але на відміну від емітованих урядом доларів у банківській системі, органи влади мають обмежені можливості відстежувати їх використання в усьому світі, пише WSJ.

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