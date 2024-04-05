Попри санкції Росія поставить Індії два військові фрегати

Індія найближчими місяцями отримає від Росії два військові кораблі. Це має відбутися попри санкції Вашингтона проти Москви.

Індія отримає від РФ два військові кораблі

Ці фрегати мали бути поставлені до Індії ще 2 роки тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Один корабель, найімовірніше, буде передано Індії у вересні, а інший — на початку наступного року.

Постачання кораблів відстає від графіка на два роки через війну в Україні. Два фрегати є частиною угоди на чотири кораблі, яку Індія підписала з Росією ще 2018 року. Два інших кораблі будуються в Індії у співпраці з Росією, але також відстають від графіка через проблеми з ланцюжком поставок.

Фрегати з керованими ракетами з функціями малопомітності мали використовувати газові турбіни українського виробництва. Торгівля між Україною і Росією зупинилася 2014 року, тому Індія купувала їх через третю країну. Поширити

Індія та РФ шукають шляхи обходу санкцій

Санкції США щодо Росії за її війну в Україні зупинили постачання зброї до Індії більш ніж на рік. Країни намагалися знайти механізм оплати, який не порушував би міжнародних обмежень.

Індія і Росія, які також є стратегічними партнерами, змогли обійти проблему платежів. Поширити

Індія платить РФ за зброю в рупіях, але для оплати сирої нафти використовує суміш валют, таких як дирхами ОАЕ та американські долари.

Видання пише, що США здебільшого утримуються від покарання Індії за її відносини з Росією, зокрема утримуються від штрафів за передову систему ППО.

Попри закупівлю більшої кількості зброї у США і Франції, а також програму прем'єр-міністра Нарендри Моді з виробництва військової техніки в країні, Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію.

Відносини Індії та Росії на тлі війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну індійська влада заявила про свою нейтральну позицію щодо війни. Публічно Індія не засудила агресію Росії, але й не підтримала її.

За даними ЗМІ, Індія за період війни посилила торгівлю з РФ, особливо у нафтовому секторі на тлі західних санкцій проти Москви.

У січні Reuters писало, що Індія хоче відмовитися від російської зброї і дистанціюватися від Москви. Але Нью-Делі хвилюється, що це може підштовхнути Москву ближче до Китаю.

Також Bloomberg повідомляло, що кілька супертанкерів із російською нафтою "Сокіл" рухаються в бік Індії, хоча раніше ця країна відмовилася від купівлі сировини через загрозу санкцій.