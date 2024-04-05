Россия поставит Индии два военных фрегата в обход санкций

Индия в ближайшие месяцы получит от России два военных корабля. Это должно произойти, несмотря на санкции Вашингтона против Москвы.

Индия получит от РФ два военных корабля

Эти фрегаты должны были быть поставлены в Индию еще 2 года назад.

Об этом сообщает Bloomberg.

Один корабль, скорее всего, будет передан Индии в сентябре, а другой — в начале следующего года.

Снабжение кораблей отстает от графика на два года из-за войны в Украине. Два фрегата являются частью соглашения на четыре корабля, которое Индия подписала с Россией еще в 2018 году. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с цепочкой поставок.

Фрегаты с управляемыми ракетами с функциями малозаметности должны использовать газовые турбины украинского производства. Торговля между Украиной и Россией остановилась в 2014 году, поэтому Индия покупала их через третью страну. Поделиться

Индия и РФ ищут пути обхода санкций

Санкции США в отношении России за ее войну в Украине остановили поставки оружия в Индию более чем на год. Страны пытались найти механизм оплаты, который не нарушал международных ограничений.

Индия и Россия, также стратегические партнеры, смогли обойти проблему платежей. Поделиться

Индия платит РФ за оружие в рупиях, но для оплаты сырой нефти использует смесь валют, таких как дирхам ОАЭ и американские доллары.

Издание пишет, что США в большинстве своем воздерживаются от наказания Индии за ее отношения с Россией, в частности воздерживаются от штрафов за передовую систему ПВО.

Несмотря на покупку большего количества оружия у США и Франции, а также программу премьер-министра Нарендры Моди по производству военной техники в стране, Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.

Отношения Индии и России на фоне войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину индийские власти заявили о своей нейтральной позиции по поводу войны. Публично Индия не осудила агрессию России, но не поддержала ее.

По данным СМИ, Индия за период войны усилила торговлю с РФ, особенно в нефтяном секторе на фоне западных санкций против Москвы.

В январе Reuters писало, что Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от Москвы. Но Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю.

Также Bloomberg сообщало, что несколько супертанкеров с российской нефтью "Сокол" двигаются в сторону Индии, хотя раньше эта страна отказалась от покупки сырья из-за угрозы санкций.