Россия поставит Индии два военных фрегата в обход санкций
Категория
Мир
Дата публикации

Россия поставит Индии два военных фрегата в обход санкций

Корабль
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Индия в ближайшие месяцы получит от России два военных корабля. Это должно произойти, несмотря на санкции Вашингтона против Москвы.

Индия получит от РФ два военных корабля

Эти фрегаты должны были быть поставлены в Индию еще 2 года назад.

Об этом сообщает Bloomberg.

Один корабль, скорее всего, будет передан Индии в сентябре, а другой — в начале следующего года.

Снабжение кораблей отстает от графика на два года из-за войны в Украине. Два фрегата являются частью соглашения на четыре корабля, которое Индия подписала с Россией еще в 2018 году. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с цепочкой поставок.

Фрегаты с управляемыми ракетами с функциями малозаметности должны использовать газовые турбины украинского производства. Торговля между Украиной и Россией остановилась в 2014 году, поэтому Индия покупала их через третью страну.

Индия и РФ ищут пути обхода санкций

Санкции США в отношении России за ее войну в Украине остановили поставки оружия в Индию более чем на год. Страны пытались найти механизм оплаты, который не нарушал международных ограничений.

Индия и Россия, также стратегические партнеры, смогли обойти проблему платежей.

Индия платит РФ за оружие в рупиях, но для оплаты сырой нефти использует смесь валют, таких как дирхам ОАЭ и американские доллары.

Издание пишет, что США в большинстве своем воздерживаются от наказания Индии за ее отношения с Россией, в частности воздерживаются от штрафов за передовую систему ПВО.

Несмотря на покупку большего количества оружия у США и Франции, а также программу премьер-министра Нарендры Моди по производству военной техники в стране, Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.

Отношения Индии и России на фоне войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину индийские власти заявили о своей нейтральной позиции по поводу войны. Публично Индия не осудила агрессию России, но не поддержала ее.

По данным СМИ, Индия за период войны усилила торговлю с РФ, особенно в нефтяном секторе на фоне западных санкций против Москвы.

В январе Reuters писало, что Индия хочет отказаться от российского оружия и дистанцироваться от Москвы. Но Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю.

Также Bloomberg сообщало, что несколько супертанкеров с российской нефтью "Сокол" двигаются в сторону Индии, хотя раньше эта страна отказалась от покупки сырья из-за угрозы санкций.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия перестала покупать большую часть российской нефти из-за санкций Запада — Bloomberg
нефть
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Индия хочет отказаться от оружия РФ и дистанцироваться от Москвы – Reuters
Индия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия ищет альтернативу нефти из РФ — Bloomberg
Нефтетанкер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?