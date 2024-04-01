Експерти з'ясували, як РФ закуповує зброю попри санкції

Російські посередники використовують криптовалюту, щоб уникнути санкцій США та закуповувати запчастини для дронів та іншого високотехнологічного обладнання.

Як РФ закуповує зброю попри санкції

Російський контрабандист у Китаї Андрій Звєрєв отримав запит від концерну "Калашников" на електрозапчастини для безпілотників. Видання зазначає, що контрабандист передав замовлення наприкінці 2022 року дистриб’ютору електроніки в Гонконгу. Однак США намагалися перервати такі угоди, і навіть китайські банки, які остерігалися санкцій, блокували платежі з Росії.

Рішення: Звєрєв використовував криптовалюту tether, щоб переказати мільйони доларів коштів від "Калашникова" його постачальнику, — зазначає видання. Поширити

При цьому, описуючи транзакцію через кілька місяців у повідомленнях групі росіян, Звєрєв запропонував таку ж послугу, зазначаючи, що може доставити "все необхідне для винищення один одного". Оплата, зазначив він, "в ідеалі криптовалютою, звичайно".

Tether став одним із стандартних методів оплати на чорному ринку в світі. Цифрова валюта стверджує, що вона забезпечена один до одного доларом США. Але на відміну від емітованих урядом доларів у банківській системі, органи влади мають обмежені можливості відстежувати їх використання в усьому світі, пише WSJ.

Що відомо про використання Tether

Зазначається, що щодня в Tether переходять із рук у руки 120 мільярдів доларів — часто приблизно вдвічі більше, ніж біткойн. У 2023 році загальна сума транзакцій склала понад 10 трильйонів доларів, що майже дорівнює за обсягами платіжному гіганту Visa.