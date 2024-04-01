Эксперты выяснили, как РФ закупает оружие, несмотря на санкции

Как РФ закупает оружие, несмотря на санкции

Российский контрабандист в Китае Андрей Зверев получил запрос от концерна "Калашников" на электрозапчасти для беспилотников. Издание отмечает, что контрабандист передал заказы в конце 2022 года дистрибьютору электроники в Гонконге. Однако США пытались прервать такие сделки, и даже китайские банки, опасавшиеся санкций, блокировали платежи из России.

Решение: Зверев использовал криптовалюту tether, чтобы перевести миллионы долларов средств от "Калашникова" его поставщику, — отмечает издание. Поделиться

При этом, описывая транзакцию через несколько месяцев в сообщениях группе россиян, Зверев предложил такую же услугу, отмечая, что может доставить "все необходимое для уничтожения друг друга". Оплата, отметил он, "в идеале криптовалютой, конечно".

Tether стал одним из стандартных методов оплаты на черном рынке в мире. Цифровая валюта утверждает, что она обеспечена друг другу долларом США. Но в отличие от эмитированных правительством долларов в банковской системе, у органов власти есть ограниченные возможности отслеживать их использование во всем мире, пишет WSJ.

Что известно об использовании Tether

Отмечается, что каждый день в Tether переходят из рук в руки 120 миллиардов долларов — часто примерно вдвое больше, чем биткойн. В 2023 году общая сумма транзакций составила более 10 триллионов долларов, что почти равняется по объемам платежному гиганту Visa.