Официальный Брюссель активно размышляет над тем, как усилить санкционное влияние на страну-агрессорку РФ. К этому власти ЕС подтолкнули страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция.

Новый санкционный режим ЕС против РФ. Что известно

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на своих инсайдеров в блоке, лидеры Евросоюза видят основания для введения санкционного режима в отношении РФ по аналогии с другими санкциями против режимов таких стран как Беларусь, Иран, Северная Корея, Венесуэла.

По мнению официального Брюсселя, он должен создать правовую основу для наказания ответственных за ухудшение положения внутри страны.

Критерии для внесения в список должны охватывать ухудшение ситуации с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона, — сказано в документе. Поделиться

Что предлагают в ЕС

Лидеры Евросоюза намерены вводить санкции против представителей "репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их дальнейшему задержанию, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные) учреждения)".

Кроме того, указано, что шеф Жозеп Боррель рассчитывает на оперативное утверждение отдельного санкционного режима в отношении РФ.

Согласно данным журналистов, предложение было передано внешнеполитической службе ЕС еще 28 февраля.