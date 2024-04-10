Суд Европейского союза удовлетворил иск Петра Авена и Михаила Фридмана, акционеров Альфа-Банка, об их исключении из санкционных списков.

Суд ЕС аннулировал санкции против Фридмана и Авена

На сайте суда опубликовали документ, в котором указано, что Суд удовлетворил ходатайство Авена и Фридмана и отменяет их пребывание в списках ограничительных мер на период с 28 февраля 2022 по 15 марта 2023 года.

Совет ЕС, как указано в документе, считает, что Авен и Фридман связаны с другими подсанкционными людьми и с самим Владимиром Путиным. По словам Совета, они оказали материальную поддержку или финансовые для принимающих решения российских лиц и поддерживали действия и политику, которые ставят под угрозу целостность территориальный суверенитет и независимость Украины.

Авен и Фридман считали, что доказательства, предоставленные Советом, не являются ни надежными, ни достоверными, а оценки последней ошибочны. Суд удовлетворил их ходатайство.

Суд считает, что ни одна из причин, указанных в первоначальных актах, недостаточно обоснована, и что регистрация Авена и Фридмана в списках не была оправдана. Поделиться

Суд считает, что основания, выдвинутые Советом, не демонстрируют, что Авен и Фридман “поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины или что они получали выгоду от этих лиц”.

В течение двух месяцев с момента уведомления о решении суда может быть подана апелляция.

Фридман и Авен: что известно

Петр Авен, гражданин России и Латвии, и Михаил Фридман, гражданин России и Израиля являются основными акционерами Альфа-Групп, конгломерата, включающего Альфа-Банк. Он является одним из ведущих банков России.

Петр Авена и Михаил Фридман

После полномасштабного вторжения РФ в Украину они уехали из России, но на них наложили санкции ЕС, Британия и США.

Санкции против обоих бизнесменов вводили в период с февраля 2022 по март 2023 года.