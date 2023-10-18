Британия принудительно ограничила расходы российского олигарха Фридмана – Reuters

Российскому олигарху Михаилу Фридману в Британии принудительно ограничили расходы на его недвижимость и на обслуживающий персонал.
Британия ограничила расходы олигарха Фридмана на содержание недвижимости
Фридман должен потратить деньги, чтобы якобы не допустить разрушения Атлон-хауса, который он купил за 65 миллионов фунтов стерлингов (79 миллионов долларов).
Фридман также хочет, чтобы ему разрешили тратить деньги на сотрудников, не связанных с охраной, в том числе водителя. Отмечается, что ему было отказано по тому основанию, что он может ездить на общественном транспорте.
Еще Фридману не разрешили тратить 1 фунт стерлингов в месяц на системы связи, которые, по словам Фридмана, регулируют телефонную связь, информационные технологии, освещение, отопление и безопасность в Атлон-Хаусе.
В OFSI также заявили, что выплаты персонала не были необходимы, но были предназначены для того, чтобы позволить Фридману продолжать наслаждаться своим досанкционным образом жизни.
Адвокат Фридмана Рэйчел Барнс заявила в судебных документах, что Athlone House является "уникальной собственностью с уникальными потребностями в коммуникациях, ИТ, освещении, отоплении и безопасности, не в последнюю очередь в свете его коллекции произведений искусства".
Но OFSI утверждает, что не могло разрешить платежи Заирова и что Фридман не предоставил достаточно информации о том, какая часть системы связи связана с его безопасностью.
Уголовные дела против Фридмана в Украине
5 сентября СБУ сообщила Фридману о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Фридман "влил" около 2 млрд рублей в военные заводы страны-агрессора.
Российскому олигарху грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее Фридман стал объектом расследования журналиста Михаила Ткача и отказался ответить на вопрос, считает ли он российского диктатора Владимира Путина военным преступником, сославшись на «запрет юристов».
В феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против Петра Авена и Фридмана из-за начала большой войны в Украине. Также в августе 2023 Фридман попал под санкции США.
В сентябре прошлого года Фридман попал в санкции СНБО.
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