Британия принудительно ограничила расходы российского олигарха Фридмана – Reuters

Российскому олигарху Михаилу Фридману в Британии принудительно ограничили расходы на его недвижимость и на обслуживающий персонал.

Британия ограничила расходы олигарха Фридмана на содержание недвижимости

Фридман должен потратить деньги, чтобы якобы не допустить разрушения Атлон-хауса, который он купил за 65 миллионов фунтов стерлингов (79 миллионов долларов).

Фридман также хочет, чтобы ему разрешили тратить деньги на сотрудников, не связанных с охраной, в том числе водителя. Отмечается, что ему было отказано по тому основанию, что он может ездить на общественном транспорте.

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) заявило, что Фридман не может выплачивать 30 000 фунтов стерлингов в месяц компании, содержащей Athlone House, потому что ее единственный директор, помощница Фридмана Нигина Заирова, также находится под санкциями, пишет издание. Поделиться

Еще Фридману не разрешили тратить 1 фунт стерлингов в месяц на системы связи, которые, по словам Фридмана, регулируют телефонную связь, информационные технологии, освещение, отопление и безопасность в Атлон-Хаусе.

В OFSI также заявили, что выплаты персонала не были необходимы, но были предназначены для того, чтобы позволить Фридману продолжать наслаждаться своим досанкционным образом жизни.

Адвокат Фридмана Рэйчел Барнс заявила в судебных документах, что Athlone House является "уникальной собственностью с уникальными потребностями в коммуникациях, ИТ, освещении, отоплении и безопасности, не в последнюю очередь в свете его коллекции произведений искусства".

Но OFSI утверждает, что не могло разрешить платежи Заирова и что Фридман не предоставил достаточно информации о том, какая часть системы связи связана с его безопасностью.

Уголовные дела против Фридмана в Украине

5 сентября СБУ сообщила Фридману о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Фридман "влил" около 2 млрд рублей в военные заводы страны-агрессора.

Российскому олигарху грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Фридман стал объектом расследования журналиста Михаила Ткача и отказался ответить на вопрос, считает ли он российского диктатора Владимира Путина военным преступником, сославшись на «запрет юристов».

В феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против Петра Авена и Фридмана из-за начала большой войны в Украине. Также в августе 2023 Фридман попал под санкции США.

В сентябре прошлого года Фридман попал в санкции СНБО.