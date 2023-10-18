Британія примусово обмежила витрати російського олігарха Фрідмана — Reuters

Російському олігарху Михайлу Фрідману в Британії примусово обмежили витрати на його нерухомість і на обслуговуючий персонал.

Британія обмежила витрати олігарха Фрідмана на утримання нерухомості

Фрідман має витратити гроші, щоб нібито не допустити руйнування Атлон-хауса, який він купив за 65 мільйонів фунтів стерлінгів (79 мільйонів доларів).

Фрідман також хоче, щоб йому дозволили витрачати гроші на співробітників, не пов'язаних з охороною, зокрема на водія. Зазначається, що йому було відмовлено на тій підставі, що він може їздити на громадському транспорті.

Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) заявило, що Фрідман не може виплачувати 30 000 фунтів стерлінгів на місяць компанії, що утримує Athlone House, тому що її єдиний директор, помічниця Фрідмана Нігіна Заірова, також перебуває під санкціями, – пише видання. Поширити

Ще Фрідману не дозволили витрачати 1 фунт стерлінгів на місяць на системи зв'язку, які, за словами Фрідмана, регулюють телефонний зв'язок, інформаційні технології, освітлення, опалення та безпеку в Атлон-Хаусі.

У OFSI також заявили, що виплати персоналу не були необхідними, але були призначені для того, щоб дозволити Фрідману продовжувати насолоджуватися своїм досанкційним способом життя.

Адвокат Фрідмана Рейчел Барнс заявила в судових документах, що Athlone House є "унікальною власністю з унікальними потребами в комунікаціях, ІТ, освітленні, опаленні та безпеці, не в останню чергу в світлі його колекції творів мистецтва".

Але OFSI стверджує, що не могло дозволити платежі Заірова, і що Фрідман не надав достатньо інформації про те, яка частина системи зв'язку пов'язана з його безпекою.

Кримінальні справи проти Фрідмана в Україні

5 вересня СБУ повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою.

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фрідман «влив» близько 2 млрд рублів у військові заводи країни-агресора.

Російському олігарху загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше Фрідман став об'єктом розслідування журналіста Михайла Ткача та відмовився відповісти на запитання, чи вважає він російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, пославшись на «заборону юристів».

У лютому 2022 року Євросоюз запровадив санкції проти Петра Авена та Фрідмана через початок великої війни в Україні. Також у серпні 2023 року Фрідман потрапив під санкції США.

У вересні минулого року Фрідман потрапив під санкції РНБО.