Суд ЄС анулював санкції проти Фрідмана та Авена

На сайті суду опублікували документ, у якому зазначено, що Суд задовольнив клопотання Авена і Фрідмана і скасовує їхнє перебування в списках обмежувальних заходів на період з 28 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року.

Рада ЄС, як вказано в документі, вважає, що Авен і Фрідман пов'язані з іншими підсанкційними людьми, та з самим Володимиром Путіним. За словами Ради, вони надали матеріальну підтримку або фінансові для російських осіб, які приймають рішення, і підтримували дії та політику, які ставлять під загрозу цілісність територіальний суверенітет і незалежність України.

Авен і Фрідман вважали, що докази, надані Радою, не є ні надійними, ні достовірними, а оцінки останньої є помилковими. Суд задовольнив їхнє клопотання.

Суд вважає, що жодна з причин, зазначених у початкових актах, не є достатньо обґрунтованою, і що реєстрація Авена і Фрідмана в списках не було виправдано. Поширити

Суд вважає, що підстави, висунуті Радою, не демонструють, що Авен та Фрідман “підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб”.

Протягом двох місяців з моменту повідомлення про рішення суду може бути подана апеляція.

Фрідман і Авен: що відомо

Петро Авен, громадянин Росії та Латвії, та Михайло Фрідман, громадянин Росії та Ізраїлю, є основними акціонерами Альфа-Груп, конгломерату, що включає Альфа-Банк. Він є одним із провідних банків у Росії.

Петро Авен і Михайло Фрідман

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вони виїхали з Росії, але на них наклали санкції ЄС, Британія та США.

Санкції проти обох бізнесменів вводили в період з лютого 2022 року до березня 2023 року.