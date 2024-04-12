Офіційний Брюссель активно розмірковує над тим, як посилити санкційний вплив на країну агресорку РФ. До цього владу ЄС підштовхнули країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція.

Новий санкційний режим ЄС проти РФ. Що відомо

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на своїх інсайдерів у блоці, наразі лідери Євросоюзу бачить підстави для запровадження санкційного режиму щодо РФ за аналогією з іншими санкціями проти режимів таких країн як Білорусь, Іран, Північна Корея, Венесуела.

На переконання офіційного Брюсселя, він має створити правову основу для покарання відповідальних за погіршення становища всередині країни.

Критерії для занесення до списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, якi підривають демократію і верховенство закону, — йдеться в документі. Поширити

Що пропонують у ЄС

Лідери Євросоюзу мають намір запроваджувати санкції проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)".

Окрім того, наголошується, що шеф Жозеп Боррель розраховує на оперативне затвердження окремого санкційного режиму щодо РФ.

Згідно з даними журналістів, пропозицію передали зовнішньополітичній службі ЄС ще 28 лютого.