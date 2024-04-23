Торгують з Росією. ЄС готує санкції проти компаній-порушниць

Європейський союз готує нові санкції проти компаній із Туреччини, Китаю, ОАЕ та Гонконгу за постачання продукції до Росії.

Санкції ЄС проти порушників санкцій: кого стосується

Компанії, що базуються в Росії, а також у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, імпортували європейські товари на мільйони євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згодом ці компанії використовувалися російськими військовими, незважаючи на торгові обмеження з боку Євросоюзу. Також ЄС також розглядає можливість запровадження санкцій проти невеликої кількості китайських та гонконгських компаній, які, ймовірно, надали Росії супутникові зображення та інші технології.

У документі йдеться, що деякі компанії, які підлягають перевірці на предмет потенційних санкцій, базуються за межами Росії, але мають зв'язки з російськими та білоруськими приватними особами та фірмами. Очікується, що держави ЄС почнуть обговорення нового пакету санкцій пізніше цього тижня.

Росіяни в обхід санкцій використовували технології, пов'язані з навігаційними системами для ракет, антени європейського виробництва, а також компоненти, що використовуються у військовій комп'ютерній техніці.

14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії: що відомо

Євросоюз почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, який покликаний зменшити можливості РФ обходити вже запроваджені санкції.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час виступу в Європейському парламенті.

Ймовірно, він включатиме великий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на запобігання обходу [вже запроваджених санкцій] — наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушити ліміт цін на експорт нафти. Поширити

За словами Домбровскіса, Єврокомісія також вивчає шляхи протидії обходу санкцій через іноземні дочірні підприємства західних компаній.

Ми продовжимо тиснути на Росію і на тих, хто її підтримує на полі бою, де б вони не були. Ми будемо продовжувати переслідувати наближених до Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал.