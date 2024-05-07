ЄС планує ввести санкції проти тіньового флоту РФ
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ЄС планує ввести санкції проти тіньового флоту РФ

Танкер РФ
Джерело:  Bloomberg

Євросоюз планує запровадити санкції проти російських кораблів, які допомогають країні-агресорці у продовженні злочинної війни проти України.

Що відомо про санкції ЄС проти кораблів РФ

Зазначається, що у разі схвалення обмежень проти 11 суден з Росії їм буде заборонено входити до портів ЄС навіть на стоянку.

Обмеження також ускладнять логістику використання цих суден.

Зокрема, європейським компаніям буде заборонено надавати цим кораблям послуги з технічного обслуговування.

Серед суден, які можуть потрапити під нові санкції ЄС через допомогу Росії у війні проти України, чотири бензовози, два танкери для сирої нафти, два газосховища, які використовуються в майбутньому проекті "Новатека" з перевалки зрідженого природного газу на півострові Камчатка, а також вантажне судно.

Одним з них є танкер Andromeda Star, який зазнав аварії в Балтійському морі і у якого було виявлено недійсне європейське страхування.

Що відомо про дії ЄС із запобігання обходу Росією стелі цін на продаж нафти

Зазначається, що ці заходи є частиною зусиль ЄС із протидії обходу Росією встановленого західними країнами обмеження ціни на продаж нафти.

Зазначається, що заборона поширюватиметься на страхування та технічну допомогу, послуги з постачання суден, послуги зі зміни екіпажу, послуги з навантаження та розвантаження вантажів, послуги з встановлення кранців та буксири.

Європейським компаніям заборонять проводити перевалку з судна на судно.

Ці російські кораблі також матимуть труднощі з купівлею палива.

Однак при цьому зазначається, що введені ЄС обмеження не такі жорсткі, які ті, що були введени Мінфіном США щодо кількох таких самих судів.

У рамках того ж пакету санкцій, який стане 14-м, Єврокомісія також запропонувала включити кілька проектів ЗПГ і заборонити перевалку російського ЗПГ з ЄС до третіх країн.

Експортерів з ЄС забов’яжуть посилити комплексну перевірку своєї торгової практики, і їм можуть загрожувати заходи, якщо вони не зможуть перешкодити обходу важливих товарів через відсутність перевірок.

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