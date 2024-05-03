Несмотря на санкции. Россия импортирует тысячи компонентов для своих истребителей

Россия, несмотря на санкции, до сих пор импортирует для своих истребителей более 2 тыс компонентов, которые производят 200 компаний из 22 стран.

РФ покупает подсанкционные детали для истребителей в 22 странах

Страна-агрессор находит обходные пути приобретения товаров военного назначения.

Об этом говорится в отчете ГУР.

Согласно отчету, более 2 тыс компонентов, которые проанализировала Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО), были использованы в самолетах российских военно-воздушных сил: МиГ-31И, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су- 57.

В целом в 2023 году РФ потратила не менее 4 млрд долл на закупку электроники для разных военных целей, в том числе для обслуживания и производства своих истребителей.

В отчете говорится, что по меньшей мере 244 компаний из 22 стран мира большинство деталей до сих пор поступает из западных стран. Лидером в этом списке являются США, на которые приходится 64% импортируемых компонентов. Также в список других стран-производителей входят Япония, Швейцария, Германия, Франция, Великобритания, Тайвань и Нидерланды. Поделиться

При этом только у 13 китайских компаний Россия импортирует компоненты для этих истребителей.

В комментариях для "Схем" авиаэксперт Богдан Долинце объясняет, что в 2024-м российские производители могут столкнуться с проблемой нехватки западных компонентов и будут активнее искать пути для их получения, потому что заменить их по всем правилам авиастроительства какими-то китайскими или российскими аналогами — значит создавать новый тип самолета.

Кроме того, в перечень ведущих компаний-производителей входят Texas Instruments, Murata Manufacturing, Analog Devices, Kemet, Micron, Maxim, IDT, AVX, Holt Integrated Circuits, Linear Technology, Cypress, Intel и ON Semiconductor.

Именно у этих компаний РФ импортировала деталей за 2023 год на минимум 962,6 млн долл, что на 19,7% меньше, чем в 2022 году, но на 69,69% больше, чем в 2021 году.

В отчете также отмечено, что не менее 58 крупнейших российских компаний импортируют важнейшие товары в Россию через третьи страны.

Журналисты "Схем" обнаружили, что цепочки поставок западной электроники, ведущие от производителей к российским заводам, включают посредников из Венгрии, Кипра, Турции, Китая и самой России. Поделиться

Уточняется, что единственными ведущими производителями, чьи поставки в Россию сократились в прошлом году, являются Micron (34,56%) и IDT (-45,07%). Большое количество компонентов попадают в РФ от японской компании Murata, которая ранее заявляла, что контролирует свой экспорт.

Новый санкционный режим ЕС против РФ Что известно

Официальный Брюссель активно размышляет над тем, как усилить санкционное влияние на страну агрессору РФ. К этому власти ЕС подтолкнули страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на своих инсайдеров в блоке, лидеры Евросоюза видят основания для введения санкционного режима в отношении РФ по аналогии с другими санкциями против режимов таких стран как Беларусь, Иран, Северная Корея, Венесуэла.

По мнению официального Брюсселя, он должен создать правовую основу для наказания ответственных за ухудшение положения внутри страны.