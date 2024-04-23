Несмотря на санкции. Крупнейший банк России получил рекордную годовую прибыль

Российский "Сбербанк" получил рекордную прибыль

Российский Сбербанк должен выплатить 752 млрд руб, а это 8 млрд долл, в виде дивидендов. В прошлом году банк показал наибольшую за всю историю прибыль, демонстрирующую устойчивость российской экономики вопреки западным санкциям.

Выплаты крупнейшего российского банка составляют половину его прибыли за 2023 год, — цитирует исполнительного директора Германа Грефа издание Financial Times.

Половина выплаты — 375 млрд руб — поступит непосредственно в российский бюджет, поскольку государству принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка, пополняющая казну Кремля для финансирования войны, которую режим Путина ведет в Украине. Распределяемые государству дивиденды отвечают тому, что правительство запланировало в своем бюджете на текущий год.

Отмечается, что банковский сектор РФ оправился от первой волны западных санкций и остался одним из важных источников неэнергетических доходов Кремля.

Изолированные от мировых рынков капитала, российские кредиторы извлекли выгоду из резкого роста субсидируемых государством ипотечных кредитов и корпоративного кредитования, поскольку российская экономика военного времени стимулировала спрос на финансирование.

В рублях дивиденды Сбербанка за 2023 год на 30% превышают дивиденды, выплаченные за предыдущий год — 565 млрд руб, что также являлось рекордом на тот момент. Поделиться

Прибыль столичного кредитора в прошлом году составила 1,5 трлн рублей, что более чем в пять раз больше, чем в предыдущем году, и составляет практически половину совокупной прибыли русских банков в размере 3,3 трлн руб.

По словам Грефа, около 17% акционеров Сбербанка получат в общей сложности около 130 миллиардов рублей на специальные счета, где западные инвесторы смогут получать прибыль из России, то ли от акций, то ли от деловых операций в стране. Деньги не могут быть выведены или переведены за границу без разрешения российского государства.

Однако Греф заявил, что 2024 год будет "гораздо сложнее" для российского банковского сектора, поскольку нормативные требования усиливаются, а спрос на кредиты снизится.

Тем не менее, мы ожидаем достижения более высокой чистой прибыли в этом году по сравнению с 2023 годом. Поделиться

Санкции против России: есть ли эффект

Уже третий год Запад бомбит экономику России санкциями, пытаясь наказать за полномасштабное вторжение в Украину. Долгое время официальный Кремль открыто высмеивал западные экономические ограничения, в том числе потолок цен на нефть.

Следует отметить, что именно нефть и газ долгое время являлись основным источником пополнения казны Путина. После того, как европейский рынок закрылся для России, основными покупателями нефти у Кремля стали Индия и Китай.

23 марта издание Bloomberg писало, что индийские нефтеперерабатывающие компании больше не будут принимать танкеры, принадлежащие государственному ПАО "Совкомфлот", из-за риска, связанного с санкциями.