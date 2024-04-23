Попри санкції. Найбільший банк Росії отримав рекордний річний прибуток

Російський “Сбербанк” отримав рекордний прибуток

Російський Сбербанк має виплатити 752 млрд руб, а це 8 млрд дол, у вигляді дивідендів. Минулого року банк показав найбільший за всю історію прибуток, що демонструє стійкість російської економіки всупереч західним санкціям.

Виплати найбільшого російського банку становлять половину його прибутку за 2023 рік, — цитує виконавчого директора Германа Грефа видання Financial Times.

Половина виплати — 375 млрд руб — надійде безпосередньо до російського бюджету, оскільки державі належать 50% плюс одна акція Сбербанку, що поповнює скарбницю Кремля для фінансування війни, яку режим Путіна веде в Україні. Дивіденди, що розподіляються державі, відповідають тому, що уряд запланував у своєму бюджеті на поточний рік.

Зазначається, банківський сектор РФ оговтався від першої хвилі західних санкцій і залишився одним із важливих джерел неенергетичних доходів Кремля.

Ізольовані від світових ринків капіталу, російські кредитори отримали вигоду з різкого зростання субсидованих державою іпотечних кредитів і корпоративного кредитування, оскільки російська економіка воєнного часу стимулювала попит на фінансування.

У рублях дивіденди Сбербанку за 2023 рік на 30% перевищують дивіденди, виплачені за попередній рік — 565 мільярдів рублів, що також було рекордом на той момент. Поширити

Прибуток московського кредитора торік становив 1,5 трлн рублів, що більш ніж у п'ять разів більше, ніж попереднього року, і становить майже половину сукупного прибутку російських банків у розмірі 3,3 трлн руб.

За словами Грефа, близько 17% акціонерів Сбербанку отримають загалом близько 130 мільярдів рублів на спеціальні рахунки, де західні інвестори зможуть отримувати прибуток з Росії, чи то від акцій, чи то від ділових операцій у країні. Гроші не можуть бути виведені або переведені за кордон без дозволу російської держави.

Однак Греф заявив, що 2024 рік буде "значно складнішим" для російського банківського сектора, оскільки нормативні вимоги посилюються, а попит на кредити знизиться.

Тим не менш, ми очікуємо досягнення більш високого чистого прибутку цього року порівняно з 2023 роком. Поширити

Санкції проти Росії: чи є ефект

Уже третій рік Захід бомбардує економіку Росії санкціями, намагаючись покарати за повномасштабне вторгнення в Україну. Тривалий час офіційний Кремль відкрито висміював західні економічні обмеження, зокрема й стелю цін на нафту.

Варто зазначити, що саме нафта і газ довгий час були основним джерелом поповнення скарбниці Путіна. Після того, як європейський ринок закрився для Росії основними покупцями нафти у Кремля стали Індія і Китай.

23 березня видання Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні компанії більше не прийматимуть танкери, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", через ризик, пов'язаний із санкціями.