Офіційний Брюссель має намір ввести санкції проти СПГ з Росії і "тіньового флоту" країни-агресорки.
ЄС розробляє нові обмеження щодо РФ
З заявою з цього приводу виступив очільник МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом.
Як відверто зізнався дипломат, 14-й пакет санкцій — це одна з ключових тем зустрічі європейських міністрів 22 квітня.
За його словами, ще одним важливим моментом є необхідність того, щоб військові поставки здійснювались в Україну без жодних перерв та гальмувань з боку союзників Києва.
Щоб допомогти країні, яка зараз бореться за нашу свободу і нашу безпеку, — наголосив очільник МЗС Швеції.
ЄС активно працює над 14-м пакетом санкцій проти Росії
Як офіційно підтвердив Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, офіційний Брюссель уже розпочав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії на тлі її загарбницької війни проти України.
Він також озвучив прогноз, що він буде ухвалений восени 2024 року.
Як уже згадувалося раніше, 23 лютого Рада ЄС ухвалила 13 пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України.
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