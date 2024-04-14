Санкції США проти РФ можуть зірвати ключовий газовий проект Путіна — WSJ

Що відомо про газовий проект Путіна "Арктик СПГ 2"

Як зазначається, загалом із вересня США ввели чотири хвилі санкцій проти російської індустрії СПГ.

Під санкції потрапили компанії-оператори проєкту "Арктик СПГ 2", судна-сховища, судноплавні компанії, які, на їхню думку, прагнуть придбати спеціалізовані судна для проєкту, а також компанії, що працюють над другим об'єктом у районі Балтійського моря.

Завершення будівництва другої і третьої черги "Арктик СПГ 2" буде складним завданням. На думку Rystad, "Новатек" може завершити будівництво першої черги, оскільки воно стартувало до повномасштабного вторгнення в Україну.

Консалтингова компанія очікує значних затримок під час будівництва другої та третьої черги. Обслуговування проекту в умовах обмеженого доступу до запчастин також може виявитися складним завданням, — пише видання. Поширити

Водночас Путін має намір найближчими роками збільшити експорт СПГ більш ніж утричі. Його мета: залучити більше грошей для фінансування війни проти України і компенсувати спад у російському експорті газу трубопроводами.

За даними консалтингової компанії Rystad Energy, наразі будують потужності потужністю приблизно 32 мільйони тонн на рік на додаток до наявних 29 мільйонів тонн.

У грудні минулого року на "Арктик СПГ 2" було завершено перший із трьох заводів зі скраплення газу, відомих у галузі як "поїзди", і на підприємстві стартувало виробництво. Ця подія була сприйнята аналітиками і російськими чиновниками як перемога Москви.

Однак кілька місяців потому перемога виглядає не настільки впевненою, адже необхідні Росії судна для транспортування вона так і не отримала. Hanwha Ocean, південнокорейська суднобудівна компанія, заявила, що скасувала плани з будівництва трьох суден для "Арктик СПГ 2" через санкції. Японська судноплавна компанія Mitsui O.S.K. Lines заявила, що також не надаватиме судна для "Арктик СПГ 2", хоча планувала зафрахтувати три перевізники.

У зв'язку з логістичною проблемою виробництво СПГ призупинилося. Росія намагається побудувати власні авіаносці на верфі на тихоокеанському узбережжі, але зіткнулася з проблемами, створеними санкціями. Наприклад, Москва не може отримати мембрани для сховищ, які виробляє французька компанія Gaztransport & Technigaz.

Найбільший російський виробник СПГ "Новатек" припинив роботу

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу (СПГ, LNG) — компанія "Новатек" — призупинили роботу свого найновішого заводу Arctic LNG 2 через санкції та нестачу LNG-танкерів.

Один із співрозмовників агентства уточнив, що лінія не працюватиме щонайменше до кінця червня.

Водночас будівельні роботи на проєкті тривають, ще дві лінії планується доставити на місце морем з порту Мурманська пізніше. Разом вони мають виробляти 19,8 млн метричних тонн LNG на рік і 1,6 млн тонн на рік стабільного газового конденсату.

За даними агентства, основною проблемою Arctic LNG 2 наразі є дефіцит спеціальних танкерів, здатних транспортувати скраплений газ, охолоджений до мінус 163 градусів за Цельсієм.