Санкції США проти РФ можуть зірвати ключовий газовий проект Путіна — WSJ

США застосовують санкції, щоб зірвати російський проект "Арктик СПГ 2". Вашингтон намагається перешкодити Москві отримати спеціалізовані танкери, необхідні для транспортування газу.
Що відомо про газовий проект Путіна "Арктик СПГ 2"
Як зазначається, загалом із вересня США ввели чотири хвилі санкцій проти російської індустрії СПГ.
Під санкції потрапили компанії-оператори проєкту "Арктик СПГ 2", судна-сховища, судноплавні компанії, які, на їхню думку, прагнуть придбати спеціалізовані судна для проєкту, а також компанії, що працюють над другим об'єктом у районі Балтійського моря.
Завершення будівництва другої і третьої черги "Арктик СПГ 2" буде складним завданням. На думку Rystad, "Новатек" може завершити будівництво першої черги, оскільки воно стартувало до повномасштабного вторгнення в Україну.
Водночас Путін має намір найближчими роками збільшити експорт СПГ більш ніж утричі. Його мета: залучити більше грошей для фінансування війни проти України і компенсувати спад у російському експорті газу трубопроводами.
За даними консалтингової компанії Rystad Energy, наразі будують потужності потужністю приблизно 32 мільйони тонн на рік на додаток до наявних 29 мільйонів тонн.
У грудні минулого року на "Арктик СПГ 2" було завершено перший із трьох заводів зі скраплення газу, відомих у галузі як "поїзди", і на підприємстві стартувало виробництво. Ця подія була сприйнята аналітиками і російськими чиновниками як перемога Москви.
Однак кілька місяців потому перемога виглядає не настільки впевненою, адже необхідні Росії судна для транспортування вона так і не отримала. Hanwha Ocean, південнокорейська суднобудівна компанія, заявила, що скасувала плани з будівництва трьох суден для "Арктик СПГ 2" через санкції. Японська судноплавна компанія Mitsui O.S.K. Lines заявила, що також не надаватиме судна для "Арктик СПГ 2", хоча планувала зафрахтувати три перевізники.
У зв'язку з логістичною проблемою виробництво СПГ призупинилося. Росія намагається побудувати власні авіаносці на верфі на тихоокеанському узбережжі, але зіткнулася з проблемами, створеними санкціями. Наприклад, Москва не може отримати мембрани для сховищ, які виробляє французька компанія Gaztransport & Technigaz.
Найбільший російський виробник СПГ "Новатек" припинив роботу
Найбільший російський виробник скрапленого природного газу (СПГ, LNG) — компанія "Новатек" — призупинили роботу свого найновішого заводу Arctic LNG 2 через санкції та нестачу LNG-танкерів.
Один із співрозмовників агентства уточнив, що лінія не працюватиме щонайменше до кінця червня.
Водночас будівельні роботи на проєкті тривають, ще дві лінії планується доставити на місце морем з порту Мурманська пізніше. Разом вони мають виробляти 19,8 млн метричних тонн LNG на рік і 1,6 млн тонн на рік стабільного газового конденсату.
За даними агентства, основною проблемою Arctic LNG 2 наразі є дефіцит спеціальних танкерів, здатних транспортувати скраплений газ, охолоджений до мінус 163 градусів за Цельсієм.
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