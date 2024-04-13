США і Британія ввели потужні санкції проти Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

США і Британія ввели потужні санкції проти Росії

Держдеп США
санкції

13 квітня офіційні Вашингтон та Лондон оголосили про ембарго на імпорт у свої країни алюмінію, міді та нікелю походженням з Росії.

США і Британія намагаються позбавити Росію ще однієї частини доходів

Команди американського та британського лідерів Джо Байдена та Ріші Сунака мають намір суттєво зменшити прибутки країни-агресорки та ускладнити їй ведення війни.

Окрім того, повідомляється, що вони заборонили працювати з росіянами двом найбільшим у світі біржам у цій сфері. 

Що важливо розуміти, скоординована заборона Вашингтона та Лондона на імпорт російських металів охоплює російський експорт алюмінію, міді та нікелю на близько 40 млрд доларів.

Також у Департаменті США підтвердили, що російським виробникам цих металів заблокували можливість отримувати прибутки на Лондонській біржі металів і товарній біржі у Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), двох найбільших біржах металів, що має серйозно урізати доходи Росії.

Попри це, зазначається, що нові обмеження не стосуються російського металу, який вже є на біржі, для мінімізації ризиків стабільності ринку.

Чому це рішення США та Британії щодо РФ настільки важливе

Річ у тім, що метали — це головна експортна сировина країни-агресорки РФ після енергоресурсів, попри те, що їхня вартість вже знизилася після початку повномасштабної війни проти України.

Що важливо розуміти, 2 роки тому вона складала 25 млрд доларів і у 2023 році знизилася до 15 млрд завдяки зусиллям G7 і союзників.

Сьогоднішні кроки ще більше обмежать можливості Росії заробляти на своєму все меншому експорті металів, що стане ще одним ударом для фінансування президентом Владіміром Путіним його протиправної війни в Україні, — йдеться у заяві Лондона.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський увів санкції проти 86 компаній і 7 фізосіб — перелік
Офіс Президента України
зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Попри санкції Росія поставить Індії два військові фрегати
Корабель
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Суд ЄС скасував персональні санкції проти мільярдерів РФ Авена і Фрідмана
Суд ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?