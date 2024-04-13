13 квітня офіційні Вашингтон та Лондон оголосили про ембарго на імпорт у свої країни алюмінію, міді та нікелю походженням з Росії.

США і Британія намагаються позбавити Росію ще однієї частини доходів

Команди американського та британського лідерів Джо Байдена та Ріші Сунака мають намір суттєво зменшити прибутки країни-агресорки та ускладнити їй ведення війни.

Окрім того, повідомляється, що вони заборонили працювати з росіянами двом найбільшим у світі біржам у цій сфері.

Що важливо розуміти, скоординована заборона Вашингтона та Лондона на імпорт російських металів охоплює російський експорт алюмінію, міді та нікелю на близько 40 млрд доларів.

Також у Департаменті США підтвердили, що російським виробникам цих металів заблокували можливість отримувати прибутки на Лондонській біржі металів і товарній біржі у Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), двох найбільших біржах металів, що має серйозно урізати доходи Росії. Поширити

Попри це, зазначається, що нові обмеження не стосуються російського металу, який вже є на біржі, для мінімізації ризиків стабільності ринку.

Чому це рішення США та Британії щодо РФ настільки важливе

Річ у тім, що метали — це головна експортна сировина країни-агресорки РФ після енергоресурсів, попри те, що їхня вартість вже знизилася після початку повномасштабної війни проти України.

Що важливо розуміти, 2 роки тому вона складала 25 млрд доларів і у 2023 році знизилася до 15 млрд завдяки зусиллям G7 і союзників.