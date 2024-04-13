13 квітня офіційні Вашингтон та Лондон оголосили про ембарго на імпорт у свої країни алюмінію, міді та нікелю походженням з Росії.
США і Британія намагаються позбавити Росію ще однієї частини доходів
Команди американського та британського лідерів Джо Байдена та Ріші Сунака мають намір суттєво зменшити прибутки країни-агресорки та ускладнити їй ведення війни.
Окрім того, повідомляється, що вони заборонили працювати з росіянами двом найбільшим у світі біржам у цій сфері.
Що важливо розуміти, скоординована заборона Вашингтона та Лондона на імпорт російських металів охоплює російський експорт алюмінію, міді та нікелю на близько 40 млрд доларів.
Попри це, зазначається, що нові обмеження не стосуються російського металу, який вже є на біржі, для мінімізації ризиків стабільності ринку.
Чому це рішення США та Британії щодо РФ настільки важливе
Річ у тім, що метали — це головна експортна сировина країни-агресорки РФ після енергоресурсів, попри те, що їхня вартість вже знизилася після початку повномасштабної війни проти України.
Що важливо розуміти, 2 роки тому вона складала 25 млрд доларів і у 2023 році знизилася до 15 млрд завдяки зусиллям G7 і союзників.
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