13 апреля официальные Вашингтон и Лондон объявили об эмбарго на импорт в свои страны алюминия, меди и никеля из России.

США и Великобритания пытаются лишить Россию еще одной части доходов

Команды американского и британского лидеров Джо Байдена и Риши Сунака намерены существенно снизить доходы страны-агрессорки и усложнить ей ведение войны.

Кроме того, сообщается, что они запретили работать с россиянами двум крупнейшим в мире биржам в этой сфере.

Что важно понимать, скоординированный запрет Вашингтона и Лондона на импорт российских металлов охватывает российский экспорт алюминия, меди и никеля в размере около 40 млрд долларов.

Также в Департаменте США подтвердили, что российским производителям этих металлов заблокировали возможность получать доходы на Лондонской бирже металлов и товарной бирже в Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), на двух крупнейших биржах металлов, что должно серьезно урезать доходы России. Поделиться

Несмотря на это, указано, что новые ограничения не касаются уже имеющегося на бирже российского металла для минимизации рисков стабильности рынка.

Почему это решение США и Британии в отношении РФ столь важно

Дело в том, что металлы — главное экспортное сырье страны-агрессорки РФ после энергоресурсов, несмотря на то, что их стоимость уже снизилась после начала полномасштабной войны против Украины.

Что важно понимать, 2 года назад она составляла 25 млрд. долларов и в 2023 году снизилась до 15 млрд. благодаря усилиям G7 и союзников.