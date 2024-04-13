13 апреля официальные Вашингтон и Лондон объявили об эмбарго на импорт в свои страны алюминия, меди и никеля из России.
США и Великобритания пытаются лишить Россию еще одной части доходов
Команды американского и британского лидеров Джо Байдена и Риши Сунака намерены существенно снизить доходы страны-агрессорки и усложнить ей ведение войны.
Кроме того, сообщается, что они запретили работать с россиянами двум крупнейшим в мире биржам в этой сфере.
Что важно понимать, скоординированный запрет Вашингтона и Лондона на импорт российских металлов охватывает российский экспорт алюминия, меди и никеля в размере около 40 млрд долларов.
Несмотря на это, указано, что новые ограничения не касаются уже имеющегося на бирже российского металла для минимизации рисков стабильности рынка.
Почему это решение США и Британии в отношении РФ столь важно
Дело в том, что металлы — главное экспортное сырье страны-агрессорки РФ после энергоресурсов, несмотря на то, что их стоимость уже снизилась после начала полномасштабной войны против Украины.
Что важно понимать, 2 года назад она составляла 25 млрд. долларов и в 2023 году снизилась до 15 млрд. благодаря усилиям G7 и союзников.
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