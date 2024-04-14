Санкции США против РФ могут сорвать ключевой газовый проект Путина — WSJ

Что известно о газовом проекте Путина "Арктик СПГ 2"

Как отмечается, всего с сентября США ввели четыре волны санкций против российской индустрии СПГ.

Под санкции попали компании-операторы проекта "Арктик СПГ 2", суда-хранилища, судоходные компании, по их мнению, стремящиеся приобрести специализированные суда для проекта, а также компании, работающие над вторым объектом в районе Балтийского моря.

Завершение строительства второй и третьей очередей "Арктик СПГ 2" будет сложной задачей. По мнению Rystad, "Новатек" может завершить строительство первой очереди, поскольку оно стартовало до полномасштабного вторжения в Украину.

Консалтинговая компания ожидает значительных задержек при строительстве второй и третьей очередей. Обслуживание проекта в условиях ограниченного доступа к запчастям также может оказаться сложной задачей, — пишет издание. Поделиться

В то же время Путин намерен в ближайшие годы увеличить экспорт СПГ более чем в три раза. Его цель: привлечь больше денег для финансирования войны против Украины и компенсировать спад в российском экспорте газа по трубопроводам.

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, сейчас строят мощности мощностью примерно 32 миллиона тонн в год в дополнение к имеющимся 29 миллионам тонн.

В декабре прошлого года на "Арктик СПГ 2" был завершен первый из трех заводов по сжижению газа, известных в отрасли как "поезда", и на предприятии стартовало производство. Это событие было воспринято аналитиками и русскими чиновниками как победа Москвы.

Однако несколько месяцев спустя победа выглядит не столь уверенной, ведь необходимые России суда для транспортировки она так и не получила. Hanwha Ocean, южнокорейская судостроительная компания, заявила, что отменила планы по строительству трех судов для "Арктик СПГ 2" из-за санкций. Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines заявила, что также не будет предоставлять суда для "Арктик СПГ 2", хотя планировала зафрахтовать три перевозчика.

В связи с логистической проблемой производство СПГ приостановилось. Россия пытается построить собственные авианосцы на верфи на тихоокеанском побережье, но столкнулась с проблемами, созданными санкциями. К примеру, Москва не может получить мембраны для хранилищ, которые производит французская компания Gaztransport & Technigaz.

Крупнейший российский производитель СПГ "Новатек" прекратил работу

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ, LNG) — компания "Новатек" — приостановили работу своего новейшего завода Arctic LNG 2 из-за санкций и нехватки LNG-танкеров.

Один из собеседников агентства уточнил, что линия не будет работать как минимум до конца июня.

В то же время строительные работы на проекте продолжаются, еще две линии планируется доставить на место по морю из порта Мурманская позже. Итого они должны производить 19,8 млн метрических тонн LNG в год и 1,6 млн тонн в год стабильного газового конденсата.

По данным агентства, основной проблемой Arctic LNG 2 является дефицит специальных танкеров, способных транспортировать сжиженный газ, охлажденный до минус 163 градусов по Цельсию.