Швеция анонсировала мощный санкционный удар Евросоюза по России
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Экономика
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Швеция анонсировала мощный санкционный удар Евросоюза по России

Евроооюз
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Официальный Брюссель намерен ввести санкции против СПГ из России и "теневого флота" страны-агрессорки.

ЕС разрабатывает новые ограничения против РФ

С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.

Как откровенно признался дипломат, 14 пакет санкций — это одна из ключевых тем встречи европейских министров 22 апреля.

Принятие 14-го пакета санкций — одна из важнейших вещей, мы намерены включить в него как запрет на импорт (российского — ред.) СПГ, так и меры против российского "теневого флота", — подчеркнул Тобиас Биллстрем.

По его словам, еще одним важным моментом является необходимость того, чтобы военные поставки осуществлялись в Украину без перерывов и торможений со стороны союзников Киева.

Чтобы помочь стране, которая сейчас борется за нашу свободу и нашу безопасность, — подчеркнул глава МИД Швеции.

ЕС активно работает над 14-м пакетом санкций против России

Как официально подтвердил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, официальный Брюссель уже начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России на фоне ее захватнической войны с Украиной.

Он также озвучил прогноз, что он будет принят осенью 2024 года.

Он, вероятно, будет содержать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с уклонением — например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать потолок цен на экспорт нефти, — подчеркнул Валдис Домбровскис.

Как уже упоминалось ранее, 23 февраля Совет ЕС принял 13 пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины.

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