Официальный Брюссель намерен ввести санкции против СПГ из России и "теневого флота" страны-агрессорки.
ЕС разрабатывает новые ограничения против РФ
С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.
Как откровенно признался дипломат, 14 пакет санкций — это одна из ключевых тем встречи европейских министров 22 апреля.
По его словам, еще одним важным моментом является необходимость того, чтобы военные поставки осуществлялись в Украину без перерывов и торможений со стороны союзников Киева.
ЕС активно работает над 14-м пакетом санкций против России
Как официально подтвердил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, официальный Брюссель уже начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России на фоне ее захватнической войны с Украиной.
Он также озвучил прогноз, что он будет принят осенью 2024 года.
Как уже упоминалось ранее, 23 февраля Совет ЕС принял 13 пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины.
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