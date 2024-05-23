Греція, Кіпр та Мальта виступають проти введення ЄС санкцій до кораблів “тіньового флоту” РФ, який країна агресорка використовує для обходу введенного західними країнами ліміта ціни на продаж нафти.

Чому деякі країни ЄС проти санкцій до кораблів “тіньового флоту” РФ

Зазначається, що 22 травня дипломати країн ЄС обговорили зміст нового санкційного пакета проти Росії через розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

Заходи у новому пакеті санкцій передбачають заборону на реекспорт російського скрапленого природного газу.

За інформацією двох співрозмовників видання, наразі існують розбіжності щодо заходів, які як очікується, мають бути запроваджені.

На думку представників Греції, Кіпру і Мальти, нові обмеження проти кораблів так званого “тіньового флоту” Росії призведуть лише до того, що судноплавні оператори почнуть діяти ще більш непрозоро, аби приховати “тіньовий флот”.

Зрештою, це може призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Індивідуальні санкції проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців з окупованих територій та виробництва зброї, також включені до запропонованого пакету, поряд із заходами проти обходу, спрямованими на закриття лазівок в чинних санкціях.

Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі

ЄС планує посилити санкції проти самопроголошеного режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка, оскільки Кремль за допомогою Білорусі продовжує імпортувати елітні автомобілі та предмети розкоші.

Нові санкції заборонять експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу.

ЄС також припинить імпорт діамантів з Білорусі.