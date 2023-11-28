Не бойтесь Путина, он просто х**ло. Банкир Тиньков жестко прошелся по президенту РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Не бойтесь Путина, он просто х**ло. Банкир Тиньков жестко прошелся по президенту РФ

Олег Тиньков
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Источник:  online.ua

Российский бизнесмен Олег Тиньков "прошёлся" по Путину. Банкир назвал президента России "сумасшедшим маньяком, развалившим страну".

Тиньков призвал не бояться Путина

Олег Тиньков уверяет, что Путина критикуют многие олигархи, в том числе и за то, что смог развалить Россию.

Об этом российский банкир сообщил 28 ноября в своем Instagram.

Российский бизнесмен Олег Тиньков считает, что свобода и правда победят, а президента РФ Владимира Путина ждет ад.

Я уверен, что Путин – блядский д*бил и безумный маньяк. Смог полностью развалить такую прекрасную страну. Эй, диктатор ад ждет тебя, – обратился предприниматель к российскому лидеру.

Кроме этого Олег Тиньков отметил, что так же, как он, о Путине думают другие олигархи, с которыми он находится в дружеских отношениях.

Я знаю что 90% читателей моего Инстаграма через VPN боятся сказать, то, что я здесь говорю, но знаю, что вы думаете так же, даже Галицкий и олигархи, с которыми я об общаюсь иногда. Не бойтесь Путина он просто х*йло. Правда и свобода победит, а он сдохнет, а мы попадем в рай! – написал он.

Олег Тиньков выступил против "СВО"

Олег Тиньков – успешный российский бизнесмен, один из самых богатых людей в России. По данным на февраль 2022 года, его банк "Тинькоф банк" занимал 12 место среди российских банков по объему активов и собственному капиталу.

Сам Олег Тиньков по итогам 2021 года занимал 32 место в российском списке Forbes, его состояние оценивалось в 4,7 млрд дол.

После начала так называемой "СВО" РФ на территории Украины Олег Тиньков осудил действия руководства России. Бизнесмен продал свои российские активы группе "Интеррос".

После продажи российских активов у бизнесмена остался благотворительный Фонд семейства Тиньковых, занимающийся проблемами донорства костного мозга. Он был основан в 2020 году, через год после того, как у предпринимателя обнаружили острый миелоидный лейкоз.

Благодаря усилиям врачей и своевременно найденному донору костного мозга болезнь вошла в стадию ремиссии.

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