Не бойтесь Путина, он просто х**ло. Банкир Тиньков жестко прошелся по президенту РФ

Российский бизнесмен Олег Тиньков "прошёлся" по Путину. Банкир назвал президента России "сумасшедшим маньяком, развалившим страну".
Тиньков призвал не бояться Путина
Олег Тиньков уверяет, что Путина критикуют многие олигархи, в том числе и за то, что смог развалить Россию.
Об этом российский банкир сообщил 28 ноября в своем Instagram.
Российский бизнесмен Олег Тиньков считает, что свобода и правда победят, а президента РФ Владимира Путина ждет ад.
Кроме этого Олег Тиньков отметил, что так же, как он, о Путине думают другие олигархи, с которыми он находится в дружеских отношениях.
Олег Тиньков выступил против "СВО"
Олег Тиньков – успешный российский бизнесмен, один из самых богатых людей в России. По данным на февраль 2022 года, его банк "Тинькоф банк" занимал 12 место среди российских банков по объему активов и собственному капиталу.
Сам Олег Тиньков по итогам 2021 года занимал 32 место в российском списке Forbes, его состояние оценивалось в 4,7 млрд дол.
После начала так называемой "СВО" РФ на территории Украины Олег Тиньков осудил действия руководства России. Бизнесмен продал свои российские активы группе "Интеррос".
После продажи российских активов у бизнесмена остался благотворительный Фонд семейства Тиньковых, занимающийся проблемами донорства костного мозга. Он был основан в 2020 году, через год после того, как у предпринимателя обнаружили острый миелоидный лейкоз.
Благодаря усилиям врачей и своевременно найденному донору костного мозга болезнь вошла в стадию ремиссии.
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