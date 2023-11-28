Путин одобрил рекордный рост расходов на армию РФ в 2024 году

За год по статье "Национальная оборона" бюджет России потратит 10,775 трлн руб. Это на 70% больше, чем в 2023 году.

Россия направит беспрецедентную сумму из бюджета на армию и ОПК

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2024–2026 годы. В следующем году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Об этом пишет The Moscow Times.

За год по статье «Национальная оборона» бюджет потратит 10,775 трлн руб – на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

Доля военных расходов в российском бюджете, общий размер которого составит 36,66 трлн руб, достигнет 29,5%. При этом в бюджет текущего года сначала закладывали только 19% расходов на оборону, а в первый год полномасштабной войны – 17%.

Интересно, что треть бюджета на оборону тратил СССР в свои последние годы: в бюджете-1990 году на военные цели было заложено 71 млрд руб или 29,4%.

Кроме того, 3,338 трлн руб. Россия потратит по статье «Национальная безопасность» (бюджет МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН). Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.

Но на рекордном уровне останется финансирование государственной пропаганды – 121,3 млрд руб.

Напомним, с февраля 2022 года Россия потратила на войну против Украины около 167 млрд дол. На эти деньги можно было построить почти 24 тыс детских садов или более 4,5 тыс. роддомов, или около 17 тыс школ или восстановить 20% всех дорог с твердым покрытием.

Россия увеличивает расходы на оборону

Россия планирует увеличить бюджетные расходы в 2024 году на 25,8% до 36,6 трлн руб (383 млрд долл.). Ожидается значительное увеличение военных и социальных расходов.

Да, РФ в значительной степени перенаправит средства на войну против Украины. Также в Москве планируют увеличить социальные расходы – как раз перед президентскими выборами в следующем году.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительство ожидает расходов примерно в 20,4% ВВП страны.

Российская экономика оказалась более устойчивой к западным санкциям, как первоначально считали большинство российских и западных наблюдателей, но сейчас она борется с постоянной инфляцией, которая на уровне 5,45% в год превышает целевой показатель центрального банка в 4%, говорится в сообщении. Поделиться

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о возвращении к бюджетному правилу в 2024 году, предусматривая цену на нефть в 60 долл. за баррель.

Согласно своему бюджетному правилу, РФ продает иностранную валюту из своего Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы компенсировать любой дефицит доходов от экспорта нефти и газа или осуществляет закупки в случае излишка.

Кроме того, РФ также планирует значительное повышение расходов на оборону на следующий год, увеличив до 6% ВВП с 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.

По прогнозам российских властей к концу 2024 года ФНБ составит 6,7 трлн руб, по сравнению с 13,7 трлн руб, или 9,1% ВВП на 1 сентября.