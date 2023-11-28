Путін ухвалив рекордне зростання витрат на армію РФ у 2024 році

За рік за статтею «Національна оборона» бюджет Росії витратить 10,775 трлн руб. Це на 70% більше, ніж у 2023-му.

Росія направить безпрецедентну суму з бюджету на армію та ОПК

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про бюджет на 2024-2026 роки. Наступного року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Про це пише The Moscow Times.

За рік за статтею «Національна оборона» бюджет витратить 10,775 трлн руб – на 70% більше, ніж у 2023-му (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн руб, досягне 29,5%. При цьому до бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону, а в перший рік повномасштабної війни – 17%.

Цікаво, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті-1990 на військові цілі було закладено 71 млрд руб або 29,4%.

Крім того, 3,338 трлн руб Росія витратить за статтею «Національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд руб.

Нагадаємо, з лютого 2022 року Росія витратила на війну проти України близько 167 млрд дол. На ці гроші можна було збудувати майже 24 тис дитячих садків або більше 4,5 тис пологових будинків, або близько 17 тис шкіл або відновити 20% усіх доріг з твердим покриттям.

Росія збільшує видатки на оборону

Росія планує збільшити бюджетні витрати у 2024 році на 25,8% до 36,6 трлн руб (383 млрд дол). Очікується значне збільшення військових і соціальних витрат.

Так, РФ значною мірою перенаправить кошти на війну проти України. Також у Москві планують збільшити соціальні витрати – якраз перед президентськими виборами наступного року.

За словами прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, уряд очікує на витрати приблизно у 20,4% ВВП країни.

Російська економіка виявилася більш стійкою до західних санкцій, як спочатку вважали більшість російських і західних спостерігачів, але зараз вона бореться з постійною інфляцією, яка на рівні 5,45% на рік перевищує цільовий показник центрального банку в 4%, – йдеться в повідомленні. Поширити

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про повернення до бюджетного правила в 2024 році, передбачаючи ціну на нафту в 60 дол за барель.

Згідно зі своїм бюджетним правилом, РФ продає іноземну валюту зі свого Фонду національного добробуту (ФНБ), щоб компенсувати будь-який дефіцит доходів від експорту нафти та газу, або здійснює закупівлі у разі надлишку.

Крім того, РФ також планує значне підвищення витрат на оборону наступного року, збільшивши до 6% ВВП з 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.

За прогнозами російської влади до кінця 2024 року ФНБ становитиме 6,7 трлн руб, порівняно з 13,7 трлн руб, або 9,1% ВВП на 1 вересня.