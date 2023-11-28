Дроны для армии. Фонд дочери Путина приобрел долю российской компании "Геоскан"

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", возглавляемый Екатериной Тихоновой, приобрел 10% компании "Геоскан". Это крупнейший в России производитель дронов.

Фонд Екатерины Тихоновой займется дронами

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", возглавляемый дочерью российского диктатора Владимиром Путиным, стал совладельцем крупнейшего производителя дронов в РФ.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

Отмечается, что возглавляемый Екатериной Тихоновой фонд "Национальное интеллектуальное развитие" приобрел 10% компании "Геоскан". Эта доля была приобретена у основателя "Геоскана" Алексея Семенова, владеющего 87,5%. Остальные 2,5% контролирует гендиректор фирмы Алексей Юрецкий.

Екатерина Владимировна Тихонова является младшей дочерью Владимира Путина. Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), действующие под брендом компании "Иннопрактика" и реализующие совместно с МГУ масштабный инвестиционный проект по созданию в Москве научно-технологической долины на Воробьевых горах.

С апреля 2022 находится под санкциями всех стран Европейского Союза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, США и других государств.

Компания находится под санкциями Украины

Группа компаний "Геоскан" – крупнейший в России производитель гражданских авиационных беспилотников, а также программное обеспечение для фотограммметрической обработки данных.

В начале июля 2023 Украина наложила на "Геоскан" санкции в связи с тем, что продукция компании интегрирована в цепь производства товаров и услуг военного и/или двойного назначения.

Это произошло спустя три месяца после того, как глава правительства Башкирии Андрей Назаров анонсировал создание на мощностях "Геоскан-Уфа" беспилотников для войны против Украины.