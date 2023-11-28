Дрони для армії. Фонд доньки Путіна придбав частку російської компанії "Геоскан"
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Дрони для армії. Фонд доньки Путіна придбав частку російської компанії "Геоскан"

Катерина Тихонова
Джерело:  online.ua

Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює Катерина Тихонова, придбав 10% компанії "Геоскан". Це найбільший у Росії виробник дронів.

Фонд Катерини Тихонової займеться дронами

Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює дочка російського диктатора Володимира Путіна, став співвласником найбільшого виробника дронів у РФ.

Про це повідомляє російське видання "Верстка".

Зазначається, що фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює Катерина Тихонова, придбав 10% компанії "Геоскан". Цю частку було придбано у засновника "Геоскану" Олексія Семенова, який володіє 87,5%. Решту 2,5% контролює гендиректор фірми Олексій Юрецький.

Катерина Володимирівна Тихонова є молодшою дочкою Володимира Путіна. Керівник Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), що діють під брендом компанії "Іннопрактика" і реалізують спільно з МДУ масштабний інвестиційний проєкт зі створення в Москві науково-технологічної долини на Воробйових горах.

З квітня 2022 року перебуває під санкціями всіх країн Європейського Союзу, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади, США та інших держав.

Компанія перебуває під санкціями України

Група компаній "Геоскан" – найбільший у Росії виробник цивільних авіаційних безпілотників, а також програмного забезпечення для фотограмметричної обробки даних.

На початку липня 2023 року Україна наклала на "Геоскан" санкції у зв'язку з тим, що продукція компанії інтегрована в ланцюг виробництва товарів і послуг військового та/або подвійного призначення.

Це сталося через три місяці після того, як глава уряду Башкирії Андрій Назаров анонсував створення на потужностях "Геоскан-Уфа" безпілотників для війни проти України.

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