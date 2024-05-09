Зеленський оприлюднив головні теми Саміту миру у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час Саміту миру, який повинен відбутися у Швейцарії, головним питанням, які обговорюватимуть, буде повернення полонених у форматі "всіх на всіх", в тому числі цивільних. Також говоритимуть про ядерну та продовольчу безпеку.

Що відомо про головні теми Саміту миру у Швейцарії

Ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну "всіх на всіх", у поверненні наших дітей додому, депортованих українців. І важливий момент ядерної безпеки і продовольчої безпеки, — сказав Зеленський під час брифінгу у Києві. Поширити

Він наголосив, що на заході будуть присутні країни, які хочуть миру. Для цього диктатора Владіміра Путіна, який не збирається зупинятися у нашій державі, слід поставити на місце.

Як ми можемо це зробити? На полі бою цього замало. Росія — велика територія. Вони будуть тиснути на своїх людей, хочуть ті воювати чи не хочуть, — підсумував Зеленський, назвавши Саміт миру дипломатичним компонентом завершення війни. Володимир Зеленський Президент України

Мирний саміт щодо України у Швейцарії хочуть провести у середині червня

Швейцарія має намір в середині червня провести мирний саміт лідерів країн щодо досягнення миру в Україні (за Формулою миру), на який запрошені від 80 до 100 країн, повідомляє Bloomberg із посиланням на слова людей, знайомих з цим питанням.

Саміт може відбутися 16-17 червня, хоча неясно, скільки лідерів будуть присутні на ньому, кажуть люди, які просили не називати їхніх імен, обговорюючи конфіденційні деталі. Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай, додали вони, а також, що для Швейцарії було б дуже важливо, щоб ця ініціатива викликала довіру.

Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі, враховуючи вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву більш ніж через два роки після початку війни.