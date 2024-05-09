Зеленский обнародовал главные темы Саммита мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время Саммита мира, который должен состояться в Швейцарии, главным обсуждаемым вопросом будет возвращение пленных в формате "всех на всех", в том числе гражданских. Также будут говорить о ядерной и продовольственной безопасности.

ВЧто известно о главных темах Саммита мира в Швейцарии

Мы сможем сделать первые шаги по аспекту обмена "всех на всех", в возвращении наших детей домой, депортированных украинцев. И важный момент ядерной и продовольственной безопасности, — сказал Зеленский во время брифинга в Киеве. Поделиться

Он подчеркнул, что на мероприятии будут присутствовать страны, желающие мира. Для этого диктатора Владимира Путина, не собирающегося останавливаться в нашем государстве, следует поставить на место.

Как мы можем сделать это? На поле боя этого мало. Россия — обширная территория. Они будут давить на своих людей, хотят те воевать или не хотят, — подытожил Зеленский, назвав Саммит мира дипломатическим компонентом завершения войны. Владимир Зеленский Президента Украины

Мирный саммит по Украине в Швейцарии хотят провести в середине июня

Швейцария намерена в середине июня провести мирный саммит лидеров стран по достижению мира в Украине (по Формуле мира), на который приглашены от 80 до 100 стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом.

Саммит может состояться 16-17 июня, хотя неясно, сколько лидеров будут присутствовать на нем, говорят люди, которые просили не называть их имена, обсуждая конфиденциальные детали. Ключевым вопросом является то, будет ли Китай участвовать, добавили они, а также, что для Швейцарии было бы очень важно, чтобы эта инициатива вызывала доверие.

Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин имеет на Москву более чем через два года после начала войны.