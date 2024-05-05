Швейцария направила Ватикану приглашение на Глобальный саммит мира
Категория
Мир
Дата публикации

Швейцария направила Ватикану приглашение на Глобальный саммит мира

Папа Римский
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Источник:  blick.ch

15-16 июня в Швейцарии пройдет масштабный Саммит мира, инициированный Украиной. Вероятно, на мероприятии будет присутствовать и Папа Римский Франциск.

Папа Римский может приехать на Глобальный саммит мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд пригласила Папу Римского Франциска на саммит по поводу украинской формулы мира, который пройдет в июне этого года в швейцарском Бюргенштоке.

Об этом сообщает швейцарское агентство Blick.

4 мая Амгерд встречалась с понтификом и говорила с ним, среди прочего, о войне России против Украины и других "проблемных местах" в мире.

Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.

Виола Амгерд

Виола Амгерд

Президент Швейцарии

Зеленский расставил приоритеты Саммита мира в Швейцарии

На международном мероприятии Украина поднимет вопрос возвращения похищенных Россией детей и обмена пленных.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с курсантами Нацакадемии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Эти вопросы (обсуждаемые на саммите — ред.): энергетическая и ядерная безопасность, далее вопросы свободного судоходства и обмена. Это гуманитарная часть с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были депортированы в Россию.

По его словам, если такие положения будут поддержаны участниками саммита, то планируется определить ответственные за положительные результаты по этим направлениям государства.

Если все страны поддержат эти первые три вопроса, то далее будут подробные разработки и их решения в посредничестве со странами с российской стороной.

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