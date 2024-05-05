Швейцария направила Ватикану приглашение на Глобальный саммит мира

15-16 июня в Швейцарии пройдет масштабный Саммит мира, инициированный Украиной. Вероятно, на мероприятии будет присутствовать и Папа Римский Франциск.

Папа Римский может приехать на Глобальный саммит мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд пригласила Папу Римского Франциска на саммит по поводу украинской формулы мира, который пройдет в июне этого года в швейцарском Бюргенштоке.

Об этом сообщает швейцарское агентство Blick.

4 мая Амгерд встречалась с понтификом и говорила с ним, среди прочего, о войне России против Украины и других "проблемных местах" в мире.

Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции. Виола Амгерд Президент Швейцарии

Зеленский расставил приоритеты Саммита мира в Швейцарии

На международном мероприятии Украина поднимет вопрос возвращения похищенных Россией детей и обмена пленных.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с курсантами Нацакадемии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Эти вопросы (обсуждаемые на саммите — ред.): энергетическая и ядерная безопасность, далее вопросы свободного судоходства и обмена. Это гуманитарная часть с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были депортированы в Россию.

По его словам, если такие положения будут поддержаны участниками саммита, то планируется определить ответственные за положительные результаты по этим направлениям государства.