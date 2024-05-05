Швейцарія надіслала Ватикану запрошення на Глобальний саміт миру

15-16 червня у Швейцарії пройде масштабний Саміт миру, ініційований Україною. Ймовірно, на заході буде присутній і Папа Римський Франциск.

Папа Римський може приїхати на Глобальний саміт миру

Президентка Швейцарії Віола Амгерд запросила Папу Римського Франциска на саміт щодо української формули миру, який пройде в червні цього року у швейцарському Бюргенштоці.

Про це повідомляє швейцарське агентство Blick.

4 травня Амгерд зустрічалася з понтифіком і говорила з ним, серед іншого, про війну Росії проти України та інші "проблемні місця" у світі.

Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції. Віола Амгерд Президентка Швейцарії

Зеленський розставив пріоритети Саміту миру у Швейцарії

На міжнародному заході Україна порушить питання повернення викрадених Росією дітей та обміну полонених.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з курсантами Нацакадемії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Ці питання (які обговорюватимуть на саміті — ред.): енергетична та ядерна безпека, далі питання вільного судноплавства та обміну. Це гуманітарний трек з двома підпитаннями: обмін всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії.

За його словами, якщо такі треки будуть підтримані учасниками саміту, то планується визначити відповідальні за позитивні результати по цих напрямках держави.