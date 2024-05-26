В украинском Саммите мира примут участие более 80 стран — Зеленский

В саммите мира, который пройдет по Украине в Швейцарии 15-16 июня, свое участие подтвердили уже более 80 стран.
Зеленский обратился к лидерам накануне Саммита мира
Президент также обратился к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира — к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, президенту Си, лидеру Китая.
По словам президента, для россиян это удовольствие сжигать и все знают, с кем имеем дело.
Он добавил, что у Украины самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах, обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны.
Что известно о главных темах Саммита мира в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время Саммита мира, который должен состояться в Швейцарии, главным обсуждаемым вопросом будет возвращение пленных в формате "всех на всех", в том числе гражданских. Также будут говорить о ядерной и продовольственной безопасности.
Он подчеркнул, что на мероприятии будут присутствовать страны, желающие мира.