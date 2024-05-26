В украинском Саммите мира примут участие более 80 стран — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

В украинском Саммите мира примут участие более 80 стран — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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В саммите мира, который пройдет по Украине в Швейцарии 15-16 июня, свое участие подтвердили уже более 80 стран.

Зеленский обратился к лидерам накануне Саммита мира

Вместе со Швейцарией мы готовим такой саммит. 15 июня его начало. Мы подтверждаем участие уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент также обратился к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира — к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, президенту Си, лидеру Китая.

Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием, — продолжил Зеленский.

По словам президента, для россиян это удовольствие сжигать и все знают, с кем имеем дело.

Россией руководят люди, желающие сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира, — уверен Зеленский.

Он добавил, что у Украины самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах, обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны.

И именно поэтому нужны глобальные усилия — Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть, — констатировал он.

Что известно о главных темах Саммита мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время Саммита мира, который должен состояться в Швейцарии, главным обсуждаемым вопросом будет возвращение пленных в формате "всех на всех", в том числе гражданских. Также будут говорить о ядерной и продовольственной безопасности.

Мы сможем сделать первые шаги по аспекту обмена "всех на всех", в возвращении наших детей домой, депортированных украинцев. И важный момент ядерной и продовольственной безопасности, — сказал Зеленский во время брифинга в Киеве.

Он подчеркнул, что на мероприятии будут присутствовать страны, желающие мира.

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