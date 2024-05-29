Росія намагається зірвати проведення саміту миру — Зеленський
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Росія намагається зірвати проведення саміту миру — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Росія почала погрожувати країнам-учасницям саміту миру дестабалізацією, однак Кремлю не вдасться зірвати його проведення. 

Росія погрожує учасникам саміту миру

Глава держави зазначив, що наразі Україна готує дипломатичну відповідь на спроби Росії перешкодити проведенню саміту.

Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією, — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що ці дії є наслідком того, що світова спільнота дала країні-агресорці достатньо часу.

На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз — майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль, — підкреслив Зеленський.

Україна знає про всі завдання окупаційної армії РФ на фронті

Глава держави зазначив, що після повернення до України після візитів до Іспанії та Португалії заслухав доповіді військового керівництва щодо ситуації на фронті та подальших оборонних дій.

За словами президента, сьогодні він заслухав доповіді головкома, начальника Генштабу, міністра оборони щодо поточної ситуації на фронті і подальших дій.

Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Готуємось і до подальшої активності ворога. Чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь — обов’язково, — зазначив Зеленський.

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