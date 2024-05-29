За словами президента Володимира Зеленського, Росія почала погрожувати країнам-учасницям саміту миру дестабалізацією, однак Кремлю не вдасться зірвати його проведення.
Росія погрожує учасникам саміту миру
Глава держави зазначив, що наразі Україна готує дипломатичну відповідь на спроби Росії перешкодити проведенню саміту.
Президент підкреслив, що ці дії є наслідком того, що світова спільнота дала країні-агресорці достатньо часу.
Україна знає про всі завдання окупаційної армії РФ на фронті
Глава держави зазначив, що після повернення до України після візитів до Іспанії та Португалії заслухав доповіді військового керівництва щодо ситуації на фронті та подальших оборонних дій.
За словами президента, сьогодні він заслухав доповіді головкома, начальника Генштабу, міністра оборони щодо поточної ситуації на фронті і подальших дій.
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