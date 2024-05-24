Politico узнал о намерениях России провести альтернативную встречу во время Саммита мира
Категория
Политика
Дата публикации

Politico узнал о намерениях России провести альтернативную встречу во время Саммита мира

Кремль
Читати українською
Источник:  Politico

Журналисты узнали, что Китай решил послать главного дипломата на встречу в страну-агрессор вместо Глобального саммита мира в Швейцарии.

Россия задумала провести свой "саммит" параллельно с Саммитом мира в Швейцарии

Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, когда должен состояться украинский саммит мира в Швейцарии.

Об этом журналистам Politico рассказали два высокопоставленных дипломата ЕС, имена которых не называются.

Встреча в Москве состоится на уровне министров иностранных дел, что, если будет подтверждено, будет означать, что Китай не будет направлять верховного представителя Ван на швейцарскую встречу, пишет издание со ссылкой на дипломатов.

По информации Politico, ранее Пекин уже предупреждал дипломатов ЕС, что "не будет склонен" отправлять представителей высокого уровня на швейцарский саммит, если туда не пригласят Россию.

Следует отметить, что, кроме России и Китая, в организацию БРИКС сегодня также входят Бразилия, Индия, Южная Африка, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

В России уже ждут "своего саммита" около 25 стран.

Украинский Саммит мира в Швейцарии

Швейцария планирует провести саммит по "формуле мира" в Украине в середине июня. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, приглашение направлено 160 делегациям. Предварительно он может состояться 16-17 июня.

В Швейцарии отметили, что Россия на саммит не приглашена.

По словам Владимира Зеленского, на Саммите будет разработана детальная "карта" окончания войны с точки зрения справедливого мира. Затем этот документ будет проработан на техническом уровне. На первом Саммите должны решить, как заставить Россию двигаться к справедливому миру.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обнародовал главные темы Саммита мира в Швейцарии
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Байден не приедет на украинский Саммит мира — данные Bloomberg
Джо Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кулеба развенчал вбросы роспропаганды о готовности Путина "заморозить" войну против Украины
Дмитрий Кулеба
Кулеба

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?