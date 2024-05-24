Politico узнал о намерениях России провести альтернативную встречу во время Саммита мира

Журналисты узнали, что Китай решил послать главного дипломата на встречу в страну-агрессор вместо Глобального саммита мира в Швейцарии.

Россия задумала провести свой "саммит" параллельно с Саммитом мира в Швейцарии

Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, когда должен состояться украинский саммит мира в Швейцарии.

Об этом журналистам Politico рассказали два высокопоставленных дипломата ЕС, имена которых не называются.

Встреча в Москве состоится на уровне министров иностранных дел, что, если будет подтверждено, будет означать, что Китай не будет направлять верховного представителя Ван на швейцарскую встречу, пишет издание со ссылкой на дипломатов. Поделиться

По информации Politico, ранее Пекин уже предупреждал дипломатов ЕС, что "не будет склонен" отправлять представителей высокого уровня на швейцарский саммит, если туда не пригласят Россию.

Следует отметить, что, кроме России и Китая, в организацию БРИКС сегодня также входят Бразилия, Индия, Южная Африка, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

В России уже ждут "своего саммита" около 25 стран.

Украинский Саммит мира в Швейцарии

Швейцария планирует провести саммит по "формуле мира" в Украине в середине июня. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, приглашение направлено 160 делегациям. Предварительно он может состояться 16-17 июня.

В Швейцарии отметили, что Россия на саммит не приглашена.

По словам Владимира Зеленского, на Саммите будет разработана детальная "карта" окончания войны с точки зрения справедливого мира. Затем этот документ будет проработан на техническом уровне. На первом Саммите должны решить, как заставить Россию двигаться к справедливому миру.