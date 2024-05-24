Кулеба развенчал вбросы роспропаганды о готовности Путина "заморозить" войну против Украины

Российская Федерация распространяет анонимные заявления о якобы готовности нелегитимного президента России Владимира Путина заморозить войну, чтобы сорвать Саммит мира.

Кулеба раскрыл суть российских фейков о "заморозке" войны в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил лживость российских сообщений о готовности диктатора Путина "заморозить" войну в Украине.

Об этом он заявил в соцсети X.

Why are Russian "sources" suddenly telling the media that Putin is willing to halt the war at the current battle lines? It’s simple.



Putin is desperately trying to derail the Peace Summit in Switzerland on June 15–16. He is scared of its success. His entourage sends these phony… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2024

Почему российские источники вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии столкновения? Всё очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

По словам Кулебы, оцепление Путина посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину.

Сейчас у Путина нет никакого желания прекратить агрессию. Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может вынудить его избрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится. Поделиться

Кулеба подчеркнул, что в этой связи так важно, чтобы на данном саммите присутствовало как можно больше лидеров со всех континентов и частей света.

Когда весь мир выразит поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира.

Саммит мира в Швейцарии: что известно

Во второй половине июня в Швейцарии пройдет первый Глобальный саммит мира. Его инициировал украинский президент Владимир Зеленский. В нем примут участие те страны, которые будут искать пути разрешения войны в Украине и ее окончания. При этом Россию на мероприятие не приглашали.

Украина ожидает, что участие в Саммите мира в Швейцарии примет участие более 100 стран, что станет мощным сигналом поддержки независимости и территориальной целостности страны. Поделиться

Очень важен сигнал того, что мировые лидеры действительно могут решать такие трудные вопросы, как прекращение войны и поиск справедливого мира без участия России, добавил руководитель ОП Андрей Ермак.