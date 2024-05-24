Кулеба розвінчав вкиди роспропаганди щодо готовності Путіна "заморозити" війну проти України

Російська Федерація поширює анонімні заяви про нібито готовність нелегітимного президента Росії Володимира Путіна заморозити війну, щоб зірвати Саміт миру.

Кулеба розкрив сутність російських фейків про “замороження” війни в Україні

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба наголосив на брехливості російських повідомлень про готовність диктатора Путіна “заморозити” війну в Україні.

Про це він заявив у соцмережі X.

Why are Russian "sources" suddenly telling the media that Putin is willing to halt the war at the current battle lines? It’s simple.



Putin is desperately trying to derail the Peace Summit in Switzerland on June 15–16. He is scared of its success. His entourage sends these phony… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2024

Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху. Дмитро Кулеба Міністр іноземних справ України

За словами Кулеби, оточення Путіна посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, попри те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну.

Наразі Путін не має жодного бажання припинити агресію. Лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться. Поширити

Кулеба наголосив, що у зв'язку з цим так важливо, щоб на даному саміті були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу.

Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру.

Саміт миру у Швейцарії: що відомо

В другій половині червня у Швейцарії пройде перший Глобальний саміт миру, Його ініціював український президент Володимир Зеленський. У ньому візьмуть участь ті країни, які шукатимуть шляхи вирішення війни в Україні та її закінчення. При цьому Росію на захід не запрошували.

Україна очікує, що участь у Саміті миру в Швейцарії візьме участь понад 100 країн, що буде потужним сигналом підтримки незалежності та територіальної цілісності країни. Поширити

Дуже важливим є сигнал того, що світові лідери справді можуть розв'язувати такі важкі питання, як припинення війни та пошук справедливого миру без участі Росії, додав керівник ОП Андрій Єрмак.