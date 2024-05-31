Китай відмовився від участі в українському Саміті миру — Reuters

Китай не братиме участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Чому Китай не братиме участі в Саміті миру

Три джерела видання повідомили, що Пекін відхилив запрошення, бо не були виконані умови участі.

Цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що серед умов, які не були виконані, — визнання конференції як Росією, так і Україною, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій.

Що відомо про Саміт миру

Саміт миру щодо війни в Україні пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Російську Федерацію не запрошували на засідання, втім вона матиме змогу взяти участь в наступних зустрічах.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель вважає спроби Росії перешкодити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії найкращим свідченням реальної важливості цього форуму для встановлення справедливого миру в Україні.

Нещодавно Зеленський публічно запросив Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати саміт.

Як відзначила речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, наразі рішення щодо участі Китаю немає. Водночас Пекін підтримує "конференцію, яку визнаватимуть як Росія, так й Україна".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ван І, високопоставлений дипломат Китаю, швидше за все, проігнорує саміт миру через можливу участь у саміті БРІКС, який водночас проведе Кремль

Згідно з даними Bloomberg, Байден, своєю чергою, може пропустити саміт через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.