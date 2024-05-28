Зеленський пояснив важливість візиту Байдена на український Саміт миру

Візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена є важливим для саміту миру та інших лідерів, які дивляться на реакцію Вашингтона.

Чому Байден має приїхати на Саміт миру в Швейцарії

Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що дуже хотів би, аби на саміті у Швейцарії особисто був присутній президент Байден.

Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки, — сказав Зеленський. Поширити

Він додав, що зараз буде Саміт миру, який організовує весь світ, "а потім буде щось, що спробує зробити Росія".

Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його — цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи.

За його словами, Україна також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн.

Що відомо про Саміт миру

Саміт миру щодо війни в Україні пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Російську Федерацію не запрошували на засідання, втім вона матиме змогу взяти участь в наступних зустрічах.

Нещодавно Зеленський публічно запросив Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна відвідати саміт.

Як відзначила речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, наразі рішення щодо участі Китаю немає. Водночас Пекін підтримує "конференцію, яку визнаватимуть як Росія, так й Україна".

Згідно з даними Bloomberg, Байден, своєю чергою, може пропустити саміт через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.