Зеленский объяснил важность визита Байдена на украинский саммит мира

Визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена важен для саммита мира и других лидеров, которые смотрят на реакцию Вашингтона.
Почему Байден должен приехать на Саммит мира в Швейцарии
Глава государства Владимир Зеленский отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.
Он добавил, что сейчас будет саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия".
По его словам, Украина также ожидает ответа о присутствии на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.
Что известно о Саммите мира
Саммит мира по войне в Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Российскую Федерацию не приглашали на заседание, впрочем, она будет иметь возможность принять участие в следующих встречах.
Недавно Зеленский публично пригласил Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина посетить саммит.
Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, пока решения об участии Китая нет. В то же время, Пекин поддерживает "конференцию, которую будут признавать как Россия, так и Украина".
Согласно данным Bloomberg, Байден, в свою очередь, может пропустить саммит из-за запланированного мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.
В Соединенных Штатах заявили, что их страна примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, однако пока неизвестно, кто именно поедет на это мероприятие.
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