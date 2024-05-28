Зеленский объяснил важность визита Байдена на украинский саммит мира
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объяснил важность визита Байдена на украинский саммит мира

Офис Президента Украины
Байден и Зеленский
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Визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена важен для саммита мира и других лидеров, которые смотрят на реакцию Вашингтона.

Почему Байден должен приехать на Саммит мира в Швейцарии

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.

Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки, — сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас будет саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия".

Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, смотрящим на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его — этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, при чем стоя.

По его словам, Украина также ожидает ответа о присутствии на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.

Что известно о Саммите мира

Саммит мира по войне в Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Российскую Федерацию не приглашали на заседание, впрочем, она будет иметь возможность принять участие в следующих встречах.

Недавно Зеленский публично пригласил Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина посетить саммит.

Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, пока решения об участии Китая нет. В то же время, Пекин поддерживает "конференцию, которую будут признавать как Россия, так и Украина".

Согласно данным Bloomberg, Байден, в свою очередь, может пропустить саммит из-за запланированного мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

В Соединенных Штатах заявили, что их страна примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, однако пока неизвестно, кто именно поедет на это мероприятие.

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