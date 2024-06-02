Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії

Інформацію про те, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру, німецьке агентство Bild отримало від джерел в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

Причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня Росія.

Офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

Співрозмовник агентства в українському посольстві в Ер-Ріяді розповів, що президент України Володимир Зеленський "відклав" свій візит до Саудівської Аравії, який мав відбутися цими вихідними, до завершення "саміту миру".

Участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії вже підтвердили 106 країн світу

Участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії вже підтвердили 106 країн світу.

У тому числі, на саміт приїдуть 70-75 лідерів держав. Про це під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла" розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, підтвердили свою участь у саміті також Сполучені Штати Америки. Однак, поки невідомо, чи приїде президент Джо Байден.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Росію, як заявляла українська влада, планують запросити на другий саміт миру, якщо вона висловить справжнє бажання припинити війну в рамках мирного плану, який буде напрацьований після першого саміту миру.