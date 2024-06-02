Зеленський звинуватив низку країн у допомозі Росії з метою зірвати саміт миру
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський звинуватив низку країн у допомозі Росії з метою зірвати саміт миру

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, низка країн почала допомагати Росії у її спробах зірвати проведення запланованого на 15-16 червня Глобального саміту миру у Швейцарії. 

Що відомо про спроби Росії та її сателітів зірвати проведення саміту миру у Швейцарії

Зеленський зазначив, що наразі свою участь у саміті миру підтвердили вже 106 країн з усього світу.

Глава держави підкреслив, що зі свого боку Кремль намагається шантажувати та залякувати країни, які вирішили взяти участь у саміті.

Сьогодні Росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить Росія — ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті, — наголосив президент.

Він підкреслив, що країна-агресорка намагається не допустити проведення саміту, під час якого будуть підняті питання не тільки військової допомоги Україні, а, зокрема, про перспективи завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

І вона зриває це. Працює в усіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому, в дипломатичному зриві саміту миру, — зазначив Зеленський.

Як світова спільнота має протидіяти спробам Кремля зірвати проведення саміту миру

За його словами, на тлі дій Кремля світ повинен бути міцним та чинити політичний тиск на Росію.

По іншому зупинити Путіна неможливо, тільки політична ізоляція, сильна українська армія, і розібратися усім країнам світу до кінця — не балансувати між Україною та Росією, а захищати справедливість і міжнародне право, — наголосив президент.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія намагається зірвати проведення саміту миру — Зеленський
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відмовився від участі в українському Саміті миру — Reuters
Китай відмовився від участі в українському Саміті миру — Reuters

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?