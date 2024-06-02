За словами президента Володимира Зеленського, низка країн почала допомагати Росії у її спробах зірвати проведення запланованого на 15-16 червня Глобального саміту миру у Швейцарії.

Що відомо про спроби Росії та її сателітів зірвати проведення саміту миру у Швейцарії

Зеленський зазначив, що наразі свою участь у саміті миру підтвердили вже 106 країн з усього світу.

Глава держави підкреслив, що зі свого боку Кремль намагається шантажувати та залякувати країни, які вирішили взяти участь у саміті.

Сьогодні Росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить Росія — ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті, — наголосив президент. Поширити

Він підкреслив, що країна-агресорка намагається не допустити проведення саміту, під час якого будуть підняті питання не тільки військової допомоги Україні, а, зокрема, про перспективи завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

І вона зриває це. Працює в усіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому, в дипломатичному зриві саміту миру, — зазначив Зеленський. Поширити

Як світова спільнота має протидіяти спробам Кремля зірвати проведення саміту миру

За його словами, на тлі дій Кремля світ повинен бути міцним та чинити політичний тиск на Росію.