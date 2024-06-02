По словам президента Владимира Зеленского, ряд стран начал помогать России в попытках сорвать проведение запланированного на 15-16 июня Глобального саммита мира в Швейцарии.
Что известно о попытках России и ее сателлитов сорвать проведение саммита мира в Швейцарии
Зеленский отметил, что свое участие в саммите мира подтвердили уже 106 стран со всего мира.
Глава государства подчеркнул, что со своей стороны Кремль пытается шантажировать и запугивать страны, решившие принять участие в саммите.
Он подчеркнул, что страна-агрессорка пытается не допустить проведения саммита, в ходе которого будут подняты вопросы не только военной помощи Украине, а, в частности, о перспективах завершения развязанной Кремлем преступной войны.
Как мировое сообщество должно противодействовать попыткам Кремля сорвать проведение саммита мира
По его словам, на фоне действий Кремля мир должен быть крепким и оказывать политическое давление на Россию.
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