По словам президента Владимира Зеленского, ряд стран начал помогать России в попытках сорвать проведение запланированного на 15-16 июня Глобального саммита мира в Швейцарии.

Что известно о попытках России и ее сателлитов сорвать проведение саммита мира в Швейцарии

Зеленский отметил, что свое участие в саммите мира подтвердили уже 106 стран со всего мира.

Глава государства подчеркнул, что со своей стороны Кремль пытается шантажировать и запугивать страны, решившие принять участие в саммите.

Сегодня Россия пытается сорвать Саммит мира. И это правда... Что делает Россия, эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукцией или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите, — подчеркнул президент. Поделиться

Он подчеркнул, что страна-агрессорка пытается не допустить проведения саммита, в ходе которого будут подняты вопросы не только военной помощи Украине, а, в частности, о перспективах завершения развязанной Кремлем преступной войны.

И она срывает это. Работает по всем регионам. И сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира, — отметил Зеленский. Поделиться

Как мировое сообщество должно противодействовать попыткам Кремля сорвать проведение саммита мира

По его словам, на фоне действий Кремля мир должен быть крепким и оказывать политическое давление на Россию.