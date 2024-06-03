Війська РФ почали використовувати новітню САУ "Мальва". У чому її особливість

Нещодавно на фронті помітили новітню російську колісну САУ 2С43 "Мальва". Це перший відомий випадок її використання на полі бою.

Росіяни використовують новітню САУ "Мальва"

Окупанти використали нову техніку під час бої у Харківській області, хоча сама САУ у цей момент була "засвічена" на території Бєлгородської області РФ.

Першу публічну демонстрацію 2С43 "Мальва" росіяни провели в 2020 році, однак армія РФ почала їх отримувати лише у жовтні 2023 року. За цей час пропагандисти двічі заявляли про успішні випробування цієї техніки, але результати не озвучували.

На думку експертів, цю САУ можна вважати російською спробою створили аналог французької САУ CAESAR. Однак їхня версія фактично передбачає перестановку гармати 2А64 калібру 152-мм від "Мста-С" із дальністю стрільби до 24 кілометрів на колісну базу.

Наразі відомо, що бойова маса "Мальви" 32 тони. Для її роботи потрібно 5 осіб. Возимий боєзапас САУ — 30 снарядів, а шасі — БАЗ-6010-027 з бронекабіною.

Що відомо про САУ "Мальва"

Ця військова техніка — розробка Центрального науково-дослідного інституту "Буревестник". Над її створенням працювали з 2010-х років.

В основі лежить гармата 2А64 з довжиною ствола у 47 калібрів. Вона здатна вести вогонь на дистанції до 24,7 км осколково-фугасними снарядами та до 29 км активно-реактивними боєприпасами.

Фото САУ у Бєлгородській області опублікував український розвідник Kriegsforscher. "Мальву" зафіксував українській розвідувальний дрон, який веде постійне спостереження за російською артилерією вздовж кордону.