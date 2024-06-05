На озброєнні ЗСУ є зенітні самохідні установки (САУ) Cheetah. Вони полюють на російські ударні дрони і крилаті ракети у складі сил та засобів протиповітряної оборони.
Головні тези:
- ЗСУ використовують зенітні самохідні установки Cheetah для полювання на російські ударні дрони та ракети.
- Українські військові отримали САУ Cheetah із здатністю стеження та наведення на цілі для ефективного відбиття ворожих ударів.
- Бійці провели інтенсивну підготовку, навчаючись на цих бойових машинах в Німеччині, та постійно удосконалюють свої навички.
- САУ Cheetah колись належали Нідерландам, а пізніше були продані Йорданії, але тепер використовуються в ЗСУ для підвищення ефективності оборони України.
- Проведення тренувань та використання досвіду під час навчань допомагають українським захисникам досягати високої ефективності у відбитті ворожих авіаційних ударів.
САУ Cheetah полюють на російські ракети та дрони в Україні
За його словами, бійці два місяці вчилися працювати на цій бойовій машині в Німеччині: "Це була ретельна, інтенсивна та ґрунтовна підготовка. Але й зараз ми вдосконалюємо свої навички. Просто тренуємося, напрацьовуємо алгоритми дій у різних ситуаціях".
Заступник начальника управління поточних операцій Повітряного командування "Захід" додав, що українські захисники прагнуть досягти високої ефективності під час відбиття авіаційно-ракетних ударів і знищити максимальну кількість цілей: "Тому постійно навчаємо екіпажі, збираємо, узагальнюємо та поширюємо найкращий досвід, проводимо тренування із залученням контрольних цілей".
Що відомо про САУ Cheetah
Відомо, що САУ Cheetah раніше стояли на озброєнні армії Нідерландів. Понад 10 років тому 60 установок продали Йорданії.
Восени 2023 року з'явилася інформація про те, що США викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну.
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