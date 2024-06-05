На озброєнні ЗСУ є зенітні самохідні установки (САУ) Cheetah. Вони полюють на російські ударні дрони і крилаті ракети у складі сил та засобів протиповітряної оборони.

САУ Cheetah полюють на російські ракети та дрони в Україні

Озброєння нашої зенітної самохідної установки — дві гармати калібру 35 міліметрів. Маємо на борту радіолокаційні станції для стеження та пошуку цілей і наведення. Третій важливий компонент установки — бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення, — розповів командир екіпажу Cheetah Віталій. Поширити

За його словами, бійці два місяці вчилися працювати на цій бойовій машині в Німеччині: "Це була ретельна, інтенсивна та ґрунтовна підготовка. Але й зараз ми вдосконалюємо свої навички. Просто тренуємося, напрацьовуємо алгоритми дій у різних ситуаціях".

Заступник начальника управління поточних операцій Повітряного командування "Захід" додав, що українські захисники прагнуть досягти високої ефективності під час відбиття авіаційно-ракетних ударів і знищити максимальну кількість цілей: "Тому постійно навчаємо екіпажі, збираємо, узагальнюємо та поширюємо найкращий досвід, проводимо тренування із залученням контрольних цілей".

Що відомо про САУ Cheetah

Відомо, що САУ Cheetah раніше стояли на озброєнні армії Нідерландів. Понад 10 років тому 60 установок продали Йорданії.

Восени 2023 року з'явилася інформація про те, що США викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну.