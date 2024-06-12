В ГУР показали боевую работу Международного легиона — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР показали боевую работу Международного легиона — видео

ГУР
гур
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К защите позиций у города Часов Яр (Донецкая область) привлечен Международный легион Главного управления разведки Министерства обороны.

Главные тезисы

  • Международный легион ГУР принимает участие в защите позиций вблизи города Часов Яр.
  • Легионеры используют крупнокалиберный пулемет Browning M2 для уничтожения врага.
  • Британская разведка зафиксировала действия российских окупантов и украинское сопротивление в районе.
  • Российские войска захватили село Ивановское юго-восточнее Временного Яра.
  • Времен Яр имеет стратегическое значение для России из-за своего расположения и логистического потенциала.

Как Международный легион работает возле города Часов Яр

В ГУР сегодня обнародовали видео, как легионеры уничтожают врага из крупнокалиберного "Браунинга".

Легионеры Международного легиона ГУР возле Временного Яра уничтожают врага из крупнокалиберного пулемета Browning M2 — послушайте его уверенное звучание!, — говорится в комментарии ГУР.

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

Разведка Британии отмечает, что, скорее всего, российские оккупанты также захватили Ивановское юго-восточнее Временного Яра.

Пока бои ведутся уже на территории города, однако украинские военные сопротивляются подразделениям преступной армии РФ.

Аналитики британской разведки подчеркивают, что, вероятно, российские оккупанты все еще находятся на восточной стороне канала, который проходит через город и препятствует их дальнейшему продвижению.

Для наступления российские оккупанты используют пехотные группы и отмечают многочисленные потери.

Кроме того, сообщается об артиллерийских ударах по городу с применением термобарических боеприпасов.

Времен Яр, вероятно, составляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования в качестве логистического узла для ВСУ, — объясняют в Минобороны Британии.

Обновленная 11 июня карта аналитического проекта DeepState показывала, что российские войска захватили деревню Ивановскую.

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